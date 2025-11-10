Σαν σήμερα 10 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Παγκόσμια Ημέρα Επιστήμης για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη

Παγκόσμια Ημέρα Κερατόκωνου

Γεγονότα

1775: Ιδρύεται το σώμα των Πεζοναυτών (Marines), που αποτελεί την αιχμή του δόρατος των ΗΠΑ στις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις ανά τον κόσμο.

Γεννήσεις

1801: Σάμιουελ Χάου, φιλέλληνας Αμερικανός γιατρός, που έλαβε ενεργό μέρος στην Ελληνική Επανάσταση. (Θαν. 9/1/1876)

Ένιο Μορικόνε, Ιταλός συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής. (Θαν. 6/7/2020) 1986: Ηλίας Ηλιάδης, Έλληνας αθλητής του τζούντο

Θάνατοι