Σαν σήμερα 10 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σαν σήμερα 10 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας
Σαν σήμερα το 1925 είχε γεννηθεί ο Ρίτσαρντ Μπάρτον

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Παγκόσμια Ημέρα Επιστήμης για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη
  • Παγκόσμια Ημέρα Κερατόκωνου

Γεγονότα

  • 1775: Ιδρύεται το σώμα των Πεζοναυτών (Marines), που αποτελεί την αιχμή του δόρατος των ΗΠΑ στις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις ανά τον κόσμο.
  • 1885: Ο Γκότλιμπ Ντάιμλερ, ιδρυτής αργότερα της Mercedes, κατασκευάζει την πρώτη μοτοσικλέτα. Είναι 264 κ.ε. και αναπτύσσει μέγιστη ταχύτητα 12 χλμ/ώρα. Την οδηγεί ο γιος του Πάουλ.
  • 1924: Ταραχές και συγκρούσεις ξεσπούν στην Καβάλα, μεταξύ καπνεργατών από τη μία πλευρά, και στρατού και χωροφυλακής από την άλλη. Στη διάρκεια των επεισοδίων σκοτώνονται μία εργάτρια κι ένας αξιωματικός της χωροφυλακής.
  • 1949: Ο ΟΤΕ αποκτά τον πρώτο του συνδρομητή.
  • 1970: Ο Δήμος Αθηναίων προωθεί δημοπρασία για την κατασκευή υπόγειου πάρκινγκ αυτοκινήτων στην πλατεία Κλαυθμώνος.
  • 1983: Ο Μπιλ Γκέιτς παρουσιάζει τα Windows 1.0.
  • 1989: Ανατρέπεται το κομουνιστικό καθεστώς της Βουλγαρίας. Ο Τεοντόρ Ζίβκοφ εγκαταλείπει την ηγεσία του βουλγαρικού Κομμουνιστικού Κόμματος, μετά από 35 χρόνια στην εξουσία.
  • 2015: Περισσότεροι από 540.000 μετανάστες έφτασαν στα ελληνικά νησιά το πρώτο δεκάμηνο του 2015, σύμφωνα με τη Frontex. Ο αριθμός αυτός είναι 13 φορές μεγαλύτερος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Γεννήσεις

  • 1801: Σάμιουελ Χάου, φιλέλληνας Αμερικανός γιατρός, που έλαβε ενεργό μέρος στην Ελληνική Επανάσταση. (Θαν. 9/1/1876)
  • 1925: Ρίτσαρντ Μπάρτον, Βρετανός ηθοποιός. (Θαν. 5/8/1984)
  • 1928: Ένιο Μορικόνε, Ιταλός συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής. (Θαν. 6/7/2020)
  • 1986: Ηλίας Ηλιάδης, Έλληνας αθλητής του τζούντο

Θάνατοι

  • 1891: Αρθούρος Ρεμπό, Γάλλος ποιητής. (Γεν. 20/10/1854)
  • 1938: Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, Τούρκος στρατιωτικός και πολιτικός
  • 2002: Βασίλης Μάρος, Έλληνας πολυβραβευμένος σκηνοθέτης, εικονολήπτης και διευθυντής φωτογραφίας, πρωτεργάτης του κινηματογραφικού ντοκιμαντέρ στη χώρα μας. (Γεν. 1929)
  • 2007: Νόρμαν Μέιλερ, Αμερικανός συγγραφέας, προκλητικός χρονικογράφος της Αμερικής επί 60 χρόνια. (Γεν. 31/1/1923)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Μόνο αν έχετε όραση Ultra HD θα μπορέσετε να εντοπίσετε το κρυμμένο φίδι στη φωτογραφία – Αποδέχεστε την πρόκληση;

Επίδομα θέρμανσης: Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις- 8+1 SOS που πρέπει να γνωρίζετε

Μετά τη Black Friday, η Cyber Monday – Πότε πέφτει φέτος και τι πρέπει να προσέξετε

Τα καλύτερα smart rings για παρακολούθηση ύπνου και υγείας

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
07:18 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Καιρός: Κακοκαιρία με βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας – Αναλυτικά η πρόγνωση ανά περιοχή

Με άστατο καιρό ξεκινά η εβδομάδα, καθώς σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, αναμένονται ισχυρές βρο...
06:41 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (10/11) στην Αθήνα και σε άλλες 9 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες π...
05:55 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας – Διακοπή κυκλοφορίας

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο ...
05:22 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (10/11)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα