Σαν σήμερα 1 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS

Γεγονότα

1818: Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης μυείται στη Φιλική Εταιρεία.

1891: Ο Τζέιμς Νέισμιθ δημιουργεί ένα νέο παιχνίδι και το ονομάζει μπάσκετ-μπολ.

1913: Η Κρητική Πολιτεία ενσωματώνεται στη ελληνική επικράτεια.

1944: Οι υπουργοί που ανήκουν στο ΕΑΜ αποσύρονται από την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του Γεωργίου Παπανδρέου. Δύο ημέρες αργότερα θα ξεσπάσουν τα λεγόμενα «Δεκεμβριανά».

1947: Ο Σκρουτζ Μακ Ντακ, ο φιλάργυρος εκατομμυριούχος ήρωας του Ντίσνεϊ και θείος του Ντόναλντ Ντακ, εμφανίζεται για πρώτη φορά σε κόμι στριπ. Είναι δημιουργία του Καρλ Μπαρκς.

1953: Εκδίδεται το περιοδικό PlayBoy από τον Χιου Χέφνερ.

1959: Ψυχρός πόλεμος: Εναρκτήρια ημερομηνία υπογραφής της Συνθήκης της Ανταρκτικής, η οποία διαχωρίζει την Ανταρκτική ως επιστημονική προστατευόμενη περιοχή και απαγορεύει τη στρατιωτική δραστηριότητα στην ήπειρο.

1967: Έκρηξη αυτοσχέδιας βόμβας στην Ομόνοια. Σκοτώνεται μία νέα γυναίκα. Το γεγονός δίνει την αφορμή στο στρατιωτικό καθεστώς να επιδοθεί σε παραλήρημα εναντίον των "αναρχικών και ανατρεπτικών στοιχείων".

1968: Χάος για άλλη μια φορά στην Αθήνα και τα προάστια από πολύωρη νεροποντή, πρωτοφανούς έντασης. Τετραμελής οικογένεια Καναδών πνίγεται μέσα στο αυτοκίνητό της, που παρασύρεται από το χείμαρρο Καρίβαλη στον Κοκκιναρά. Επτά νεκροί κατά τη διάρκεια της νύχτας σε τροχαία.

1974: Boeing 727 της Trans World Airlines (TWA) συντρίβεται στη Βιρτζίνια, σκοτώνοντας και τους 92 επιβαίνοντες.

1974: Boeing 727 της Northwest Airlines συντρίβεται βορειοδυτικά του Διεθνούς Αεροδρομίου Τζον Κένεντι.

1989: Πραγματοποιείται στις Φιλιππίνες αποτυχημένο αιματηρό πραξικόπημα με σκοπό την καθαίρεση της Κορασόν Ακίνο.

2002: Δημιουργείται η Ελληνική Βικιπαίδεια.

Γεννήσεις

1083: Άννα Κομνηνή, βυζαντινή πριγκίπισσα και ιστορικός («Αλεξιάδα»). (Θαν. 1153)

1844: Αλεξάνδρα της Δανίας, βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου

1901: Ιωάννης Συκουτρής, διακεκριμένος Έλληνας φιλόλογος. (Θαν. 21/9/1937)

1935: Γούντι Άλεν, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Άλεν Στιούαρτ Κένινγκσμπεργκ, Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης, συγγραφέας και μουσικός.

1949: Πάμπλο Εσκομπάρ, Κολομβιανός έμπορος ναρκωτικών (Θαν. 2/12/1993)

1950: Φίλιππος Πετσάλνικος, Έλληνας πολιτικός

1985: Ευθύμης Ζησάκης, Έλληνας ηθοποιός

Θάνατοι