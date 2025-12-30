Ρεβεγιόν στα μπλόκα για τους αγρότες: Βάζουν στην άκρη τα τρακτέρ για διευκόλυνση των εκδρομέων – Ξανακλείνουν τους δρόμους μετά την Πρωτοχρονιά

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, παρά τις συνεχείς προσκλήσεις διαλόγου από την κυβέρνηση, είναι οι αγρότες, που συμπληρώνουν έναν μήνα στους δρόμους, διαμηνύοντας ότι θα κάνουν ρεβεγιόν στα μπλόκα. Την Τρίτη, όπως ακριβώς και τα Χριστούγεννα, σταμάτησαν τις δράσεις για να διευκολύνουν την έξοδο των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς, ενώ δίνουν ραντεβού στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής 4 Ιανουαρίου στα Μάλγαρα, προκειμένου να «χαράξουν» τη νέα τους στρατηγική.

Όπως μεταδίδει ο ΑΝΤ1, αντιδράσεις προκάλεσε η φράση του Πρωθυπουργού, ότι «πολλοί από τα μπλόκα θέλουν τον διάλογο, αλλά κάποιοι τους τραμπουκίζουν για να μη σπάσει το μέτωπο», καθώς και το Plan Β για το πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση, αν συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις.

Σανό έριξαν οι αγρότες έξω από γραφεία τοπικών βουλευτών

Οι αγρότες, αν και άνοιξαν τους δρόμους, από τη Στερεά Ελλάδα μέχρι και τα σύνορα, δίνουν την δική τους απάντηση, γεμάτη νόημα και συμβολισμό, στην κυβέρνηση.

Στα Τρίκαλα τα τρακτέρ έκαναν πορεία στο κέντρο της πόλης, με τους αγρότες να προειδοποιούν. «Δεν έχουμε ακούσει καμία απάντηση. Έχουμε ακούσει μόνο ένα επικοινωνιακό παιχνίδι εκ μέρους του Μαξίμου, στο οποίο εμείς δεν θα μπούμε» τονίζουν οι αγρότες από τα Τρίκαλα, συμπληρώνοντας ότι «θα το πάμε μέχρι τέλους, διότι τα προβλήματα μας είναι τεράστια».

Πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, ενώ επέδωσαν ψηφίσματα και έριξαν… σανό στους εξωτερικούς χώρους πολιτικών γραφείων τοπικών βουλευτών.

Στην Πτολεμαΐδα οι αγρότες μπήκαν με τα τρακτέρ και προαναγγέλλουν ρεβεγιόν στο μπλόκο του Φιλώτα. «Ζητάμε σοβαρή αντιμετώπιση από την κυβέρνηση, όχι απαξίωση, όχι τιμωρητική διάθεση» δήλωσαν.

Παράλληλα, αγρότες στο Αγρίνιο, προχώρησαν σε παραστάσεις διαμαρτυρίας, άφησαν φρούτα στα γραφεία και πέταξαν σανό και κοπριά.

Στο γραφείο του υφυπουργού Εργασίας Κωνσταντίνου Καραγκούνη που ήταν ανοικτό, έριξαν σανό και κοπριά στο πάτωμα και αναφέρθηκαν στα αιτήματα τους.

Στις 4 Ιανουαρίου η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων

Την ίδια στιγμή, «κλείδωσε» για την ερχόμενη Κυριακή, 4 Ιανουαρίου, στις 12 το μεσημέρι στα Μάλγαρα η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων. Στη σύσκεψη αναμένεται να ληφθούν οι αποφάσεις για το πώς θα προχωρήσουν με τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, οι οποίοι μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής της πανελλαδικής σύσκεψης θα έχουν συμπληρώσει 36 ημέρες με τα τρακτέρ τους στο εθνικό οδικό δίκτυο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στη σχετική ανακοίνωση – κάλεσμα, η Επιτροπή των μπλόκων επισημαίνει μεταξύ άλλων: «Έχοντας στο πλευρό μας την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, έχουμε αποκρούσει κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να συκοφαντήσει και να υπονομεύσει τον δίκαιο αγώνα μας. Δεν μπόρεσαν να μας λυγίσουν ούτε η καταστολή, ούτε ο κοινωνικός αυτοματισμός, ούτε τα καλέσματα σε προσχηματικούς διαλόγους, ούτε η λάσπη, οι συκοφαντίες και οι πιέσεις, ούτε η προσπάθεια διάσπασης της ενότητας μας με διάφορους “πρόθυμους”. Το μόνο που πετυχαίνουν όλα αυτά είναι να μεγαλώνουν την οργή και την αποφασιστικότητα μας απέναντι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης.

Καλούμε τα μπλόκα με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας.

Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε. Δεν κάνουμε πίσω. Δεν φοβόμαστε. Δεν υποχωρούμε. Δεν ξεπουλιόμαστε. Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης».

Ανοίγουν προσωρινά το Κάστρο

Στο Κάστρο Βοιωτίας, οι αγρότες μέχρι και τις 3 του Γενάρη θα μείνουν αμετακίνητοι στην Εθνική, επιτρέποντας ωστόσο την διέλευση των αυτοκινήτων.

Συγκεκριμένα, αφήνουν μια λωρίδα στην κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας. Αυτό θα ισχύσει μέχρι και την επόμενη Δευτέρα 5/1/2026 στις 08:00 όπου θα επαναξιολογήσουν τη στάση τους.

Εξαιρούνται τα φορτηγά και τα βαρέα οχήματα, ενώ επιτρέπεται η διέλευση για τη μεταφορά ζώων και φαρμάκων. Η εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται στον κόμβο του Μαρτίνου.

Στη Θήβα, οι αγρότες αποφάσισαν να αφήσουν ανοιχτά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μέχρι τις 3 Ιανουαρίου. Απαντώντας στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για τραμπουκισμούς αγροτών προς τους συναδέλφους τους.

Ο Γιώργος Ζάχαρης, Γραμματέας Αγροτικού Συλλόγου Θήβας, λέει σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 ότι: «Όλοι οι αγρότες στο ίδιο χώμα εργαζόμαστε, τον ίδιο σπόρο σπέρνουμε, από εκεί περιμένουμε να παράξουμε», ενώ από την πλευρά του ο Πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Ορχομένου, τόνισε «για να κερδίσεις έναν αγώνα, πρέπει να κάθεσαι ενωμένος».

Ανοίγουν προσωρινά Καρδίτσα και Ε65

«Δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω» λένε οι αγρότες της Καρδίτσας στο μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας, στον Ε65.

Από το εν λόγω μπλόκο, έρχεται και η απάντηση στις δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου.

Ο Κώστας Τζέλας, Πρόεδρος Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας είπε: «Εμείς κάνουμε έναν αγώνα επιβίωσης. Αν θέλει πραγματικά ουσιαστικό διάλογο πρέπει να αφήσει και την τρομοκρατία και την βία που τις ζήσαμε και τις πρώτες ημέρες».

Ανοίγουν προσωρινά τη Νίκαια

Στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες προχώρησαν σε διευκολύνσεις για τη μετακίνηση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς, ανοίγοντας την αερογέφυρα πάνω από το σημείο του μπλόκου.

Η διέλευση εξυπηρετεί κυρίως όσους κινούνται από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, ενώ όσοι ταξιδεύουν προς Αθήνα ακολουθούν παρακαμπτήριες οδούς μέσω Πλατύκαμπου, παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας–Βόλου και Κιλελέρ.

Οι αγρότες ανακοίνωσαν ότι θα υποδεχθούν τη νέα χρονιά με πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν δίπλα στα τρακτέρ τους, ενώ διευκρίνισαν ότι δεν θα υπάρξει κλείσιμο παρακαμπτήριων δρόμων για τις επόμενες ημέρες.

Τι ισχύει για τα τελωνεία Ευζώνων και Κήπων

Κλειστό παρέμεινε την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου το τελωνείο Ευζώνων μέχρι τις 22:00. Ωστόσο την παραμονή Πρωτοχρονιάς, ανήμερα Πρωτοχρονιάς και τη δεύτερη μέρα του χρόνου η διέλευση θα γίνεται κανονικά, όπως έχουν ανακοινώσει οι αγρότες του Κιλκίς και της Πέλλας.

Ανοιχτό είναι πλέον και το μπλόκο στους Κήπους του Έβρου. Όλοι οι αγρότες δίνουν ραντεβού στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής 4 Ιανουαρίου στα Μάλγαρα, προκειμένου να χαράξουν τη νέα τους στρατηγική.

Ανοιχτά τα Μάλγαρα – Δεν θα συμμετέχουν στην πανελλαδική σύσκεψη από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια

Τα διόδια των Μαλγάρων παραμένουν ανοιχτά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς οι αγρότες του συγκεκριμένου μπλόκου περιμένουν την πανελλαδική συνδιάσκεψη που θα φιλοξενηθεί επί τόπου, ώστε να καθορίσουν την στάση τους στη συνέχεια.

Συγκεκριμένα, έχουν τραβήξει τα τρακτέρ στην άκρη της Εθνικής Οδού και από τις 5 λωρίδες ανα κατεύθυνση, έχουν δώσει στην κυκλοφορία 2 στο ρεύμα προς Αθήνα και 3 στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια, έχουν αποφασίσει ότι δεν θα συμμετάσχουν στην πανελλαδική συνδιάσκεψη στα Μάλγαρα, καθώς είχαν διαχωρίσει τη θέση τους ζητώντας να προχωρήσουν άμεσα σε διάλογο με κυβέρνηση.

Μάλιστα, με ανακοίνωση που εξέδωσαν, επισημαίνουν ότι χάθηκε αυτή η ευκαιρία, αφού ο Πρωθυπουργός έφυγε απ’ τη χώρα, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Ανοιχτός ο Προμαχώνας παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς

Από τις 16:00 μέχρι τις 19:00 παρέμεινε κλειστός ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα για τις νταλίκες και για τα δύο ρεύματα.

Ωστόσο, την παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς θα είναι ανοιχτός για όλα τα οχήματα προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς.

Οι αγρότες τονίζουν ότι από την Παρασκευή θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Ανοίγει την Τετάρτη η Ιόνια οδός στο Αγγελόκαστρο

Στον κόμβο του Αγγελοκάστρου κλειστή παρέμενε και η Ιόνια οδός, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω των παρακαμπτηρίων οδών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο αυτοκινητόδρομος αναμένεται να ανοίξει το πρωί της Τετάρτης για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.