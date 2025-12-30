Γιάννης Τσουκαλάς: «Με το που είδαν το δικό τους άτομο να είναι κάτω στο ρινγκ έχασαν τον έλεγχο, θόλωσαν και μας επιτέθηκαν»

  • Ο Γιάννης Τσουκαλάς μίλησε για την επίθεση που δέχθηκε μετά το νοκ-άουτ επί του Σέρβου kickboxer, αναφέροντας ότι οι οπαδοί του αντιπάλου «έχασαν τον έλεγχο, θόλωσαν και μας επιτέθηκαν» όταν είδαν τον αθλητή τους κάτω στο ρινγκ.
  • Όπως ανέφερε ο αθλητής, ο αδελφός του αντιπάλου ήταν ο πρώτος που «ξεκίνησε όλο αυτό τον χαμό» βλέποντας τον αδελφό του στο έδαφος, ενώ μέσα στο ρινγκ ανέβηκαν 60-80 άτομα.
  • Η αστυνομία επενέβη και ο Τσουκαλάς απομακρύνθηκε από το ρινγκ, ενώ δήλωσε πως το βασικό είναι ότι όλοι επέστρεψαν στην Ελλάδα χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς.
Για την επίθεση που δέχθηκε μετά το νοκ-αουτ επί του Σέρβου kickboxer μίλησε ο Γιάννης Τσουκαλάς.

«Δυστυχώς συνέβησαν όλα αυτά που είδαμε και στο βίντεο προηγουμένως. Δηλαδή πάνω στην νίκη μου, πάνω στην ανταλλαγή των χτυπημάτων μου που τον έριξα κάτω χάθηκε ο έλεγχος από την αντίπαλη μεριά. Είχε κάποια δικά του άτομα, τα οποία ήταν τώρα αυτοί γηπεδικοί, συνδεσμίτες (;) δεν γνωρίζω και εγώ ακριβώς που με το που είδαν το δικό τους άτομο να μην ανταποκρίνεται και να είναι κάτω στο ρινγκ έχασαν τον έλεγχο, θόλωσαν και μας επιτέθηκαν», είπε στον ΑΝΤ1 ο Γιάννης Τσουκαλάς.

«Πήγε να με σηκώσει και ο προπονητής μου, του λέω κατέβασέ με, του έκανα νόημα έτσι λιγάκι για να μη προκαλέσουμε. Και με το που είδε ο αδελφός του από ό,τι με ενημέρωσαν ήταν ο πρώτος που ας πούμε ξεκίνησε όλο αυτό τον χαμό. Είδε τον αδελφό του ότι ήταν κάτω στο έδαφος, θόλωσε και μπήκε μέσα», σημείωσε ο αθλητής.

«Υπήρχε εκεί ασφάλεια, αλλά τώρα ήταν πάρα πολύς ο κόσμος, δηλαδή φαίνονται και στα βίντεο ήταν 60,70, 80. Ανέβαιναν συνέχεια, εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω εκείνη τη στιγμή και το τι γινόταν. Εγώ εκείνη τη στιγμή απλά περίμενα να τελειώσει», ανέφερε.

«Ήρθε η αστυνομία. Εγώ ένιωσα ότι με σηκώνουν δύο-τρία άτομα. Με σήκωσαν και με έβγαλαν από το ρινγκ. Ο ένας ας πούμε με πήρε και τελείως αγκαλιά για να τρέξει ακόμα πιο γρήγορα να πάμε προς τα αποδυτήρια», εξήγησε ο Γιάννης Τσουκαλάς.

«Ακόμα προσπαθώ να συνειδητοποιήσω λιγάκι την όλη κατάσταση. Εδώ οριακά έχω καταλάβει τη νίκη μου. (…) Για εμένα το βασικό είναι αυτό που ήθελα εξαρχής με το που πήγαμε από τα αποδυτήρια και μετά, που είδα ότι όλοι ήμασταν αρκετά καλά, δεν ήταν κανείς τραυματισμένος παραπάνω από ό,τι θα μπορούσε να ήταν να επιστρέψουμε όλοι μαζί πίσω. Το ότι είμαστε εδώ τώρα όλοι έχουμε επιστρέψει στην Ελλάδα εμένα για αρχή αυτό μου αρκεί», ανέφερε ο Γιάννης Τσουκαλάς.

 

