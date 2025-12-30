Γιάννης Τσουκαλάς: «Σωθήκαμε από θαύμα, είδαμε άνθρωπο με μαχαίρι» λέει συνεργάτης του – Μαρτυρίες από το χάος σε ρινγκ της Σερβίας

Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε σε διεθνές τουρνουά kickboxing στη Σερβία, όταν αγώνας εξελίχθηκε σε γενικευμένη συμπλοκή αμέσως μετά τη λήξη του, με τον Έλληνα αθλητή Γιάννη Τσουκαλά να δέχεται επίθεση μέσα στο ρινγκ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο τουρνουά «Emir Hadžimujović» στο Νόβι Παζάρ, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης του Γιάννη Τσουκαλά με τον Σέρβο Βαχίντ Κιτσάρα.

Η στιγμή της συμπλοκής

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλούνται τοπικά μέσα ενημέρωσης, η δυσαρέσκεια μέρους των θεατών για το αποτέλεσμα του αγώνα οδήγησε σε εισβολή στο ρινγκ και σε γενικευμένο καβγά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη SPORTINJO (@sportinjo.rs)



Τα επεισόδια ξέσπασαν αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, όταν ομάδα θεατών πήδηξε τα προστατευτικά κιγκλιδώματα και μπήκε στο ρινγκ, με περίπου 50 άτομα να συμμετέχουν στη σύγκρουση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Crna Hronika BiH (@crnahronikabih)

Ποιος είναι ο Γιάννης Τσουκαλάς

Ο Γιάννης Τσουκαλάς είναι επαγγελματίας Έλληνας kickboxer που αγωνίζεται στην κατηγορία των 67 κιλών υπό κανονισμούς K1 και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους αθλητές του kickboxing στην Ελλάδα, με καριέρα που περιλαμβάνει πολλές διακρίσεις τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tsoukalas Giannis (@giannis.tsuk)



Είναι, μάλιστα, δύο φορές κάτοχος του τίτλου WKU Balkanic Champion.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη UFIGHT.gr (@ufight.gr)

«Μας βάρεσαν ανελέητα – Ένας κρατούσε μαχαίρι»

Τα όσα συνέβησαν μετά τη νίκη του Τσουκαλά με νοκ άουτ περιέγραψε στο Fightsports ο Παύλος Κοχλιαρίδης, ένας από τους πιο έμπειρους μαχητές της χώρας και προπονητής στον ΠΑΟΚ, τονίζοντας ότι από τύχη δεν υπήρξαν θύματα, ενώ αποκάλυψε πως ένας από τους εμπλεκόμενους κρατούσε μαχαίρι.

Στην αναλυτική του δήλωση ανέφερε: «Μετά τη νίκη του Γιάννη Τσουκαλά με εντυπωσιακό ΚΟ, στη γωνία του οποίου ήταν ο προπονητής του Νίκος Γκίκας και εγώ, μπήκαμε για να πανηγυρίσουμε τη νίκη μας μέσα στο ρινγκ. Χωρίς να ενοχλήσουμε κανέναν με πολύ σεμνότητα μαζί με τον Τσουκαλά και τον αθλητή του ΠΑΟΚ kickboxing, Ζήση Παγγούρα. Ο Γιάννης Τσουκαλάς όπως φαίνεται και στο βίντεο, υποκλίθηκε και έπεσε στα γόνατα για να δείξει σεβασμό στους χούλιγκαν του αντιπάλου του και στον αντίπαλο για να μην προέλθει κάποιο επεισόδιο, καθώς η ατμόσφαιρα ήταν ήδη τεταμένη».

«Ξαφνικά καθώς ήταν κάτω ο Γιάννης, ο αδερφός του αντιπάλου τον γρονθοκόπησε με συνέπεια να πέσει τελείως ο Έλληνας αθλητής. Έπειτα από αυτό, σε δευτερόλεπτα, μαζεύτηκαν πάνω από 100 άτομα μέσα στο ρινγκ και μας βάρεσαν ανελέητα, καθώς ήμασταν κάτω και προσπαθούσαμε να προστατεύσουμε τα πλευρά και το κεφάλι μας. Με κλωτσιές, μπουνιές από πίσω και πλάγια μας ποδοπάτησαν και μας πετούσαν καρέκλες», αφηγήθηκε.

Και πρόσθεσε: «Επί δύο λεπτά συνεχόμενα τρώγαμε ξύλο χωρίς να επέμβει η αστυνομία που επενέβη τελικά έπειτα από δύο λεπτά που θα μπορούσαν να είχαν συμβεί πολύ χειρότερα. Είχαμε χτυπήματα στο κεφάλι και στα πλευρά… Μάθαμε από έμπιστη πηγή πως ένας από τους χούλιγκαν εθεάθη με μαχαίρι! Τραγική εμπειρία. Σωθήκαμε από θαύμα και αποφύγαμε τα χειρότερα».

«Μας βάρεσαν 100 άτομα και ήμασταν τέσσερις: Τσουκαλάς, Γκίκας, Παγγούρας και εγώ», τόνισε ο Κοχλιαρίδης στην ιστοσελίδα.

«Έφαγε ξύλο όλη η ελληνική αποστολή»

Για τα γεγονότα στο Νόβι Παζάρ μίλησε και ο προπονητής του Γιάννη Τσουκαλά, Νίκος Γκίκας, στην εκπομπή «Το Πρωινό μου» του Γιώργου Λιάγκα στον Ant1, περιγράφοντας την εμπειρία μετά τη νίκη του αθλητή του επί του Βαχίντ Κιτσάρα και την επίθεση που ακολούθησε. Μαζί τους βρίσκονταν ο Παύλος Κοχλιαρίδης και ο Ζήσης Παγγούρας.

Οι αγώνες του τουρνουά είχαν πραγματοποιηθεί στη μνήμη του Emir Hadzimujovic, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία ως αθλητής, ενώ η περιοχή κατοικείται κυρίως από Βόσνιους, επισημαίνουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Νίκος Γκίκας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν έκανε καμία παρανομία ο Γιάννης. Δεν μπορώ να καταλάβω την ψυχολογία και τη νοοτροπία τους. Δεν ήθελαν να χάσει ο αθλητής τους. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Έφαγε όλη η ελληνική αποστολή ξύλο. Ήμασταν 4 άτομα και τρώγαμε ξύλο από 100. Η Αστυνομία ήρθε γρήγορα, πάλι καλά δεν είχαμε τίποτα χειρότερο».

Ανακοίνωση του BK Novi Pazar

Μετά τα επεισόδια, ο σύλλογος BK Novi Pazar εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη λύπη του για όσα συνέβησαν, καταδικάζοντας κάθε μορφή βίας και αποστασιοποιούμενος πλήρως από το περιστατικό.

Στην ανακοίνωση, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα αυτούσια, αναφέρεται: «Η ηγεσία του Boxing Club Novi Pazar καταδικάζει έντονα τα περιστατικά που σημειώθηκαν χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης kickboxing, καθώς και κάθε μορφή βίας που καταγράφηκε σε εκείνη την περίσταση. Ο Boxing Club Novi Pazar αποστασιοποιείται πλήρως από όλα τα γεγονότα που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη διοργάνωση και επισημαίνει ότι δεν είχε κανέναν ρόλο ή σύνδεση με την οργάνωση της εκδήλωσης kickboxing. Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι το Νόβι Παζάρ είναι μια πόλη γνωστή για τη φιλοξενία, την ανεκτικότητα και το αθλητικό της πνεύμα και ότι τέτοια γεγονότα δεν μπορούν και δεν πρέπει να εκπροσωπούν το Νόβι Παζάρ ή τους πολίτες του, αλλά αποτελούν αποκλειστικά πράξεις μεμονωμένων ατόμων. Στο έργο του, ο BK Novi Pazar υποστηρίζει σταθερά την προώθηση του αθλητισμού, του fair play, της πειθαρχίας και των υγιών αθλητικών αξιών και καταδικάζει έντονα κάθε συμπεριφορά που βλάπτει τη φήμη του αθλητισμού και την ασφάλεια των αθλητών και των θεατών».