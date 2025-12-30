Χάος σε ρινγκ στην Σερβία: Ο Έλληνας kickboxer, Γιάννης Τσουκαλάς δέχθηκε επίθεση μετά το τέλος του αγώνα του – ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη από το

  • Χάος επικράτησε σε αγώνα kickboxing στην πόλη Νόβι Πάζαρ της Σερβίας, όταν ο Έλληνας αθλητής Γιάννης Τσουκαλάς δέχθηκε επίθεση αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησής του.
  • Μέλη της ομάδας του Σέρβου αντιπάλου εισέβαλαν στο ρινγκ, με τον αδερφό του να γρονθοκοπεί τον Έλληνα μαχητή. Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με περίπου 50 άτομα να εισβάλλουν και να ξεσπά γενική σύρραξη.
  • Ο Γιάννης Τσουκαλάς μεταφέρθηκε από το Νόβι Πάζαρ στο Βελιγράδι για προληπτικές εξετάσεις. Έπειτα από τους απαραίτητους ιατρικούς ελέγχους, πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στην Ελλάδα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Χάος σε ρινγκ στην Σερβία: Ο Έλληνας kickboxer, Γιάννης Τσουκαλάς δέχθηκε επίθεση μετά το τέλος του αγώνα του – ΒΙΝΤΕΟ

Χάος επικράτησε σε αγώνα kickboxing στην πόλη Νόβι Πάζαρ της Σερβίας, όταν ο Έλληνας αθλητής Γιάννης Τσουκαλάς δέχθηκε επίθεση αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησής του με τον Σέρβο Βαχίντ Κιτσάρα.

Σύμφωνα με τα σερβικά μέσα ενημέρωσης, όλα ξεκίνησαν όταν μέλη της ομάδας του Κιτσάρα μπήκαν στο ρινγκ και επιτέθηκαν στον Γιάννη Τσουκαλά. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο αδερφός του Σέρβου αθλητή γρονθοκόπησε τον Έλληνα μαχητή στο πρόσωπο, τη στιγμή που εκείνος είχε γονατίσει για να προσευχηθεί.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη SPORTINJO (@sportinjo.rs)

Η κατάσταση ξέφυγε αμέσως από κάθε έλεγχο, με περίπου 50 άτομα να εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο και να ξεσπά γενική σύρραξη. Οι διοργανωτές της εκδήλωσης δεν κατάφεραν να επαναφέρουν την τάξη, δηλώνοντας πως δεν υπήρχε αρκετό προσωπικό ασφαλείας για την αντιμετώπιση του επεισοδίου.

Ο Γιάννης Τσουκαλάς, όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα, μεταφέρθηκε άμεσα από το Νόβι Πάζαρ στο Βελιγράδι, όπου υποβλήθηκε σε προληπτικές εξετάσεις σε νοσοκομείο της πόλης. Έπειτα από τους απαραίτητους ιατρικούς ελέγχους, πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στην Ελλάδα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το Νο1 λάθος που κάνουμε με το αλκοόλ στις γιορτές και μας βλάπτει – Πώς θα το αποφύγουμε;

Στην Αστυπάλαια 9-12 Ιανουαρίου οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες

Ακρίβεια: 4 στους 10 θα ξοδέψουν λιγότερα στην εορταστική αγορά

Ακρίβεια: Πιο «τσιμπημένο« το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι από το χριστουγεννιάτικο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
03:25 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

NBA Europe: Πλάνο για 16 ομάδες, προκριματικά και συμμετοχή στο NBA Cup

Το NBA Europe και η FIBA ετοιμάζουν ένα νέο ευρωπαϊκό μπασκετικό εγχείρημα, καθώς δεν βρίσκουν...
01:23 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

ΑΕΚ: Η Σλάβια Σόφιας ανακοίνωσε την μεταγραφή του Γκεοργκίεφ στην «Ένωση»

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την πρώτη της κίνηση για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, καθώς η Σλάβι...
00:27 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατάφερε για ακόμη μία φορά να στρέψει όλα τα βλέμματα πάνω του στα Globe...
23:01 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Ζάμπια-Μαρόκο: Εξωγήινος… Αγιούμπ Ελ Κααμπί – Σκόραρε ξανά με ανάποδο ψαλίδι στο Copa Africa – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί συνεχίζει να γράφει ιστορία με το Μαρόκο και να… τρελαίνει τον ποδοσ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα