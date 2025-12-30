Χάος σε ρινγκ στην Σερβία: Ο Έλληνας kickboxer, Γιάννης Τσουκαλάς δέχθηκε επίθεση μετά το τέλος του αγώνα του – ΒΙΝΤΕΟ

Χάος επικράτησε σε αγώνα kickboxing στην πόλη Νόβι Πάζαρ της Σερβίας, όταν ο Έλληνας αθλητής Γιάννης Τσουκαλάς δέχθηκε επίθεση αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησής του με τον Σέρβο Βαχίντ Κιτσάρα.

Σύμφωνα με τα σερβικά μέσα ενημέρωσης, όλα ξεκίνησαν όταν μέλη της ομάδας του Κιτσάρα μπήκαν στο ρινγκ και επιτέθηκαν στον Γιάννη Τσουκαλά. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο αδερφός του Σέρβου αθλητή γρονθοκόπησε τον Έλληνα μαχητή στο πρόσωπο, τη στιγμή που εκείνος είχε γονατίσει για να προσευχηθεί.

Η κατάσταση ξέφυγε αμέσως από κάθε έλεγχο, με περίπου 50 άτομα να εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο και να ξεσπά γενική σύρραξη. Οι διοργανωτές της εκδήλωσης δεν κατάφεραν να επαναφέρουν την τάξη, δηλώνοντας πως δεν υπήρχε αρκετό προσωπικό ασφαλείας για την αντιμετώπιση του επεισοδίου.

Ο Γιάννης Τσουκαλάς, όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα, μεταφέρθηκε άμεσα από το Νόβι Πάζαρ στο Βελιγράδι, όπου υποβλήθηκε σε προληπτικές εξετάσεις σε νοσοκομείο της πόλης. Έπειτα από τους απαραίτητους ιατρικούς ελέγχους, πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στην Ελλάδα.