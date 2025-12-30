Ντόναλντ Τραμπ: Οι ΗΠΑ έπληξαν εγκατάσταση φόρτωσης ναρκωτικών στη Βενεζουέλα – Η πρώτη χερσαία επιχείρηση

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επίθεση σε περιοχή της Βενεζουέλα, όπου φορτώνονται σκάφη με ναρκωτικά, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που η Ουάσινγκτον διεξάγει χερσαίες επιχειρήσεις στη χώρα από την έναρξη της εκστρατείας πίεσης κατά της κυβέρνησης του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων και συνοδεύεται από αναφορές σε πλήγματα που στόχευσαν υποδομές σχετικές με τη διακίνηση ναρκωτικών.

«Υπήρξε μια μεγάλη έκρηξη στην περιοχή της αποβάθρας όπου φορτώνονται τα σκάφη με ναρκωτικά», δήλωσε ο Τραμπ. «Χτυπήσαμε όλα τα σκάφη και τώρα χτυπήσαμε την περιοχή, εκεί όπου γίνεται η εκτέλεση, και αυτή δεν υπάρχει πλέον». Οι δηλώσεις του περιέγραψαν πλήγματα τόσο σε σκάφη όσο και στην ίδια την περιοχή φόρτωσης, χωρίς να δοθούν περαιτέρω τεχνικές λεπτομέρειες.

Παρά τις ανακοινώσεις, δεν είναι ακόμη σαφές ποιος ακριβώς στόχος επλήγη ή ποιο τμήμα της αμερικανικής κυβέρνησης ενήργησε. Όταν ρωτήθηκε αν η CIA διενήργησε την επιχείρηση, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν θέλω να το πω. Ξέρω ακριβώς ποιος ήταν, αλλά δεν θέλω να το αποκαλύψω».

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, η CIA είχε πραγματοποιήσει νωρίτερα φέτος επιδρομή με drone σε λιμενική εγκατάσταση στη Βενεζουέλα, η οποία χρησιμοποιούνταν από τη συμμορία Tren de Aragua για την αποθήκευση ναρκωτικών και τη φόρτωσή τους σε σκάφη προς εξαγωγή. Οι αναφορές αυτές ενισχύουν το πλαίσιο των επιχειρήσεων που περιέγραψε ο Τραμπ, χωρίς όμως επίσημη επιβεβαίωση.

Σε ραδιοφωνική εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα, ο Τραμπ είχε κάνει αόριστα σχόλια σχετικά με μια φερόμενη αμερικανική επιχείρηση κατά μιας «μεγάλης εγκατάστασης» στη Βενεζουέλα, προϊδεάζοντας για ενέργειες που πλέον περιγράφει πιο συγκεκριμένα.

Την ίδια ώρα, η CIA, ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν έχουν δημοσίως διευκρινίσει τα σχόλια αυτά και αρνήθηκαν να σχολιάσουν σε ερωτήσεις του Reuters. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν έχει τοποθετηθεί για το περιστατικό που περιέγραψε ο Τραμπ και δεν υπάρχουν ανεξάρτητες αναφορές από τη χώρα που να επιβεβαιώνουν τα γεγονότα.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση Τραμπ έχει στο παρελθόν προβάλλει την επιτυχία της στην εξουδετέρωση σκαφών διακίνησης ναρκωτικών, ενώ το Πεντάγωνο έχει δημοσιεύσει πλάνα επιθέσεων στα κοινωνικά δίκτυα, υπογραμμίζοντας τη συνέχιση της συγκεκριμένης στρατηγικής.

