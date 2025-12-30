Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Συνελήφθη ο αρχηγός καρτέλ των ναρκωτικών που δρα στον Ισημερινό

Σύνοψη από το

  • Συνελήφθη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ο Ρομπέρτο Κάρλος Άλβαρες Βέρα, γνωστός ως «El Gerente», επικεφαλής καρτέλ ναρκωτικών στον Ισημερινό, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε «κόκκινη ειδοποίηση» της Interpol.
  • Ο Άλβαρες Βέρα, φερόμενος ως επικεφαλής της οργάνωσης Comandos de la Frontera, πρόκειται να απελαθεί στον Ισημερινό για να δικαστεί και φέρεται ότι βρισκόταν πίσω από τον θάνατο 11 στρατιωτικών τον Μάιο.
  • Ο Ισημερινός βιώνει άνευ προηγουμένου έξαρση της βίας εξαιτίας ακήρυκτου πολέμου συμμοριών, με τον δείκτη των ανθρωποκτονιών από πρόθεση να προβλέπεται να φθάσει τις 52 ανά 100.000 κατοίκους φέτος.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Συνελήφθη ο αρχηγός καρτέλ των ναρκωτικών που δρα στον Ισημερινό

Συνελήφθη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο Ρομπέρτο Κάρλος Άλβαρες Βέρα, γνωστός με το προσωνύμιο «El Gerente» («ο διαχειριστής»), επικεφαλής καρτέλ ναρκωτικών που δρα στον Ισημερινό, ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Εξωτερικών στο Κίτο. Σε βάρος του εκκρεμούσε «κόκκινη ειδοποίηση» της Interpol.

Ο Άλβαρες Βέρα, φερόμενος ως επικεφαλής της οργάνωσης Comandos de la Frontera («Καταδρομείς των Συνόρων»), πρόκειται να απελαθεί στον Ισημερινό για να δικαστεί, όπως διαβεβαίωσε μέσω X ο πρόεδρος της χώρας Ντανιέλ Νομπόα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο Νομπόα, ο Άλβαρες Βέρα φέρεται ότι βρισκόταν πίσω από τον θάνατο 11 στρατιωτικών τον Μάιο, κατά τη διάρκεια επίθεσης μελών των Comandos de la Frontera με τουφέκια και χειροβομβίδες, όταν οι στρατιωτικοί διεξήγαγαν επιχείρηση εναντίον παράνομων μεταλλείων σε τροπικό δάσος του Αμαζονίου που εκτείνεται στον Ισημερινό.

Η οργάνωση, που αρχικά σχηματίστηκε στη γειτονική Κολομβία, από διαφωνούντες των πρώην FARC και πρώην μέλη των πρώην ακροδεξιών παραστρατιωτικών AUC,ορκισμένων εχθρών στο παρελθόν. κατά στοιχεία του κέντρου μελετών InSight Crime, έχει επεκτείνει τη σφαίρα επιρροή της στον Ισημερινό, όπου επιδίδεται σε διακίνηση ναρκωτικών, μεταλλευμάτων εξορυσσόμενων παράνομα και εκβιάσεις, λένε οι διωκτικές αρχές.

Άλλοτε όαση ειρήνης και ηρεμίας στη Λατινική Αμερική, ο Ισημερινός, ανάμεσα στις δυο χώρες που παράγουν τις μεγαλύτερες ποσότητες κοκαΐνης στον κόσμο, την Κολομβία και το Περού, βιώνει άνευ προηγουμένου έξαρση της βίας εξαιτίας ακήρυκτου πολέμου συμμοριών συνδεόμενων με μεξικανικά και κολομβιανά καρτέλ.

Κατά υπολογισμούς του Παρατηρητηρίου του Οργανωμένου Εγκλήματος του Ισημερινού, ο δείκτης των ανθρωποκτονιών από πρόθεση προβλέπεται να φθάσει τη χρονιά που τελειώνει τις 52 ανά 100.000 κατοίκους, ή αλλιώς σε επίπεδο χωρίς ιστορικό προηγούμενο στη χώρα, διπλάσιο του μέσου όρου της Λατινικής Αμερικής και πολλαπλάσιο του παγκόσμιου.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, dpa

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το Νο1 λάθος που κάνουμε με το αλκοόλ στις γιορτές και μας βλάπτει – Πώς θα το αποφύγουμε;

Στην Αστυπάλαια 9-12 Ιανουαρίου οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες

Ακρίβεια: 4 στους 10 θα ξοδέψουν λιγότερα στην εορταστική αγορά

Ακρίβεια: Πιο «τσιμπημένο« το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι από το χριστουγεννιάτικο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
05:12 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Οι ΗΠΑ έπληξαν εγκατάσταση φόρτωσης ναρκωτικών στη Βενεζουέλα – Η πρώτη χερσαία επιχείρηση

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επίθεση σε περιοχή της Βενεζ...
04:56 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Νέα σύμβαση για F-15 προοριζόμενα για την ισραηλινή πολεμική αεροπορία

Την ανάθεση συμβολαίου στην Boeing για την κατασκευή νέων μαχητικών πολλαπλών ρόλων F-15, προο...
04:48 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Μπαγκλαντές: Πέθανε σε ηλικία 80 ετών η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός Καλέντα Ζία

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 80 ετών, η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός του Μπαγκλαντές, Καλέντα Ζία...
04:25 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Κίνα: Εκτόξευσε πυραύλους στο Στενό της Ταϊβάν κατά τη διάρκεια στρατιωτικών ασκήσεων

Κλιμακώνεται η ένταση στην περιοχή του Στενού της Ταϊβάν, καθώς η Κίνα εκτόξευσε πυραύλους το ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα