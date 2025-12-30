Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Συνελήφθη ο αρχηγός καρτέλ των ναρκωτικών που δρα στον Ισημερινό

Συνελήφθη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο Ρομπέρτο Κάρλος Άλβαρες Βέρα, γνωστός με το προσωνύμιο «El Gerente» («ο διαχειριστής»), επικεφαλής καρτέλ ναρκωτικών που δρα στον Ισημερινό, ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Εξωτερικών στο Κίτο. Σε βάρος του εκκρεμούσε «κόκκινη ειδοποίηση» της Interpol.

Declaración conjunta de los Emiratos Árabes Unidos y Ecuador sobre el arresto de un delincuente incluido en la Notificación Roja de Interpol Joint UAE–Ecuador Statement on the Arrest of a Criminal Listed on Interpol’s Red Notice pic.twitter.com/ptKQICvkkt — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) December 29, 2025

Ο Άλβαρες Βέρα, φερόμενος ως επικεφαλής της οργάνωσης Comandos de la Frontera («Καταδρομείς των Συνόρων»), πρόκειται να απελαθεί στον Ισημερινό για να δικαστεί, όπως διαβεβαίωσε μέσω X ο πρόεδρος της χώρας Ντανιέλ Νομπόα.

🔴 Roberto Carlos A.V., alias Gerente, está libre bajo fianza en Emiratos Árabes Unidos. Así lo confirmó https://t.co/bm7VbhvQPV tras una audiencia del caso de lavado de activos que sigue la Fiscalía en contra de él, su esposa e hijos. 👉 https://t.co/dgUMQQOT4S pic.twitter.com/AD4YH8RiOW — Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) December 7, 2025

Σύμφωνα με τον πρόεδρο Νομπόα, ο Άλβαρες Βέρα φέρεται ότι βρισκόταν πίσω από τον θάνατο 11 στρατιωτικών τον Μάιο, κατά τη διάρκεια επίθεσης μελών των Comandos de la Frontera με τουφέκια και χειροβομβίδες, όταν οι στρατιωτικοί διεξήγαγαν επιχείρηση εναντίον παράνομων μεταλλείων σε τροπικό δάσος του Αμαζονίου που εκτείνεται στον Ισημερινό.

Η οργάνωση, που αρχικά σχηματίστηκε στη γειτονική Κολομβία, από διαφωνούντες των πρώην FARC και πρώην μέλη των πρώην ακροδεξιών παραστρατιωτικών AUC,ορκισμένων εχθρών στο παρελθόν. κατά στοιχεία του κέντρου μελετών InSight Crime, έχει επεκτείνει τη σφαίρα επιρροή της στον Ισημερινό, όπου επιδίδεται σε διακίνηση ναρκωτικών, μεταλλευμάτων εξορυσσόμενων παράνομα και εκβιάσεις, λένε οι διωκτικές αρχές.

Άλλοτε όαση ειρήνης και ηρεμίας στη Λατινική Αμερική, ο Ισημερινός, ανάμεσα στις δυο χώρες που παράγουν τις μεγαλύτερες ποσότητες κοκαΐνης στον κόσμο, την Κολομβία και το Περού, βιώνει άνευ προηγουμένου έξαρση της βίας εξαιτίας ακήρυκτου πολέμου συμμοριών συνδεόμενων με μεξικανικά και κολομβιανά καρτέλ.

Κατά υπολογισμούς του Παρατηρητηρίου του Οργανωμένου Εγκλήματος του Ισημερινού, ο δείκτης των ανθρωποκτονιών από πρόθεση προβλέπεται να φθάσει τη χρονιά που τελειώνει τις 52 ανά 100.000 κατοίκους, ή αλλιώς σε επίπεδο χωρίς ιστορικό προηγούμενο στη χώρα, διπλάσιο του μέσου όρου της Λατινικής Αμερικής και πολλαπλάσιο του παγκόσμιου.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, dpa