Κάπα Research: Τα 10 ευρήματα που ξεχώρισαν το 2025 – Η ακρίβεια, η απειλή από την ΑΙ και το βιοτικό επίπεδο

Στο τέλος κάθε χρόνου, η Κάπα Research επιλέγει τα δέκα σημαντικότερα ευρήματα από τις έρευνες που υλοποίησε στην Ελλάδα.

Το 2025, η Κάπα Research επέκτεινε το ερευνητικό της έργο ολοκληρώνοντας διεθνή προγράμματα για το επιχειρηματικό περιβάλλον σε ΗΠΑ, Καναδά και Ηνωμένο Βασίλειο. Παράλληλα, διερεύνησε εις βάθος την εναρμόνιση των ευρωπαϊκών κοινωνιών με τις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, ενώ κατέγραψε και τις σημαντικές μεταβολές στην ελληνική κοινωνία. Η ανάγκη για συνεχή προσαρμογή κρατών, επιχειρήσεων και πολιτών σε διαρκώς μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα αναδείχθηκε επιτακτική σε κάθε έρευνα.

Τα 10 ευρήματα που ξεχώρισαν το 2025

Η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο: «Σούπερ Μάρκετ»

Η στεγαστική κρίση δεν αφορά τους ιδιοκτήτες

Οι μισοί εργαζόμενοι αισθάνονται απειλή από το ΑΙ

Ναι σε περισσότερο (φιλικό) ψηφιακό κράτος

Φρένο στην αλόγιστη χρήση των αντιβιοτικών

Στο στόχαστρο οι μεγάλες τράπεζες

Η ενέργεια μοχλός ανάπτυξης και εθνικής θωράκισης

Οι ΗΠΑ και πάλι ο στρατηγικός σύμμαχος της χώρας

Το ρήγμα πολιτών – πολιτικού συστήματος βαθαίνει

Κυρίαρχο αίτημα η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου

Δείτε την έρευνα της Κάπα Research