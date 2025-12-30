Κάπα Research: Τα 10 ευρήματα που ξεχώρισαν το 2025 – Η ακρίβεια, η απειλή από την ΑΙ και το βιοτικό επίπεδο

Enikos Newsroom

πολιτική

Κάπα Research: Τα 10 ευρήματα που ξεχώρισαν το 2025 – Η ακρίβεια, η απειλή από την ΑΙ και το βιοτικό επίπεδο

Στο τέλος κάθε χρόνου, η Κάπα Research επιλέγει τα δέκα σημαντικότερα ευρήματα από τις έρευνες που υλοποίησε στην Ελλάδα.

Το 2025, η Κάπα Research επέκτεινε το ερευνητικό της έργο ολοκληρώνοντας διεθνή προγράμματα για το επιχειρηματικό περιβάλλον σε ΗΠΑ, Καναδά και Ηνωμένο Βασίλειο. Παράλληλα, διερεύνησε εις βάθος την εναρμόνιση των ευρωπαϊκών κοινωνιών με τις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, ενώ κατέγραψε και τις σημαντικές μεταβολές στην ελληνική κοινωνία. Η ανάγκη για συνεχή προσαρμογή κρατών, επιχειρήσεων και πολιτών σε διαρκώς μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα αναδείχθηκε επιτακτική σε κάθε έρευνα.

Τα 10 ευρήματα που ξεχώρισαν το 2025

Η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο: «Σούπερ Μάρκετ»

Η στεγαστική κρίση δεν αφορά τους ιδιοκτήτες

Οι μισοί εργαζόμενοι αισθάνονται απειλή από το ΑΙ

Ναι σε περισσότερο (φιλικό) ψηφιακό κράτος

Φρένο στην αλόγιστη χρήση των αντιβιοτικών

Στο στόχαστρο οι μεγάλες τράπεζες

Η ενέργεια μοχλός ανάπτυξης και εθνικής θωράκισης

Οι ΗΠΑ και πάλι ο στρατηγικός σύμμαχος της χώρας

Το ρήγμα πολιτών – πολιτικού συστήματος βαθαίνει

Κυρίαρχο αίτημα η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου

Δείτε την έρευνα της Κάπα Research

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυτό το δημοφιλές ρόφημα μπορεί να προκαλέσει «χάος» στο έντερό μας, σύμφωνα με γαστρεντερολόγο

Οι ΚΟΜΥ δίπλα στους κατοίκους της Δυτικής Αττικής

Συντάξεις 2026: Ποιους μήνες θα καταβληθούν νωρίτερα τα ποσά των κύριων και των επικουρικών και γιατί

Ακίνητα και κατασκευές 2025-2026: Οι προκλήσεις και οι αντοχές μιας κρίσιμης αγοράς

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:41 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Μητσοτάκης για νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό: Από όνειρο θερινής νυκτός γίνεται πραγματικότητα, η περιοχή θα αποκτήσει νέα ζωή

Το υπό ανέγερση γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, μαζί με τον πρόεδρο της «πράσινης» ΠΑΕ,...
11:34 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Τσιάρας για αγρότες: Οι «18» που μίλησαν για διάλογο έγιναν αντικείμενο τραμπουκισμού και πίεσης – Τι είπε για τους ελέγχους σε αγροτοσυνδικαλιστές

«Από την πρώτη στιγμή αναγνωρίσαμε ότι υπάρχει πρόβλημα στον αγροτικό κόσμο. Τα προβλήματα λύν...
07:09 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Η Τουρκία ναυπηγεί ταυτόχρονα 46 πολεμικά πλοία – Σε αδράνεια το Πολεμικό Ναυτικό στην Ελλάδα

Τα τουρκικά ναυπηγεία δουλεύουν πυρετωδώς, νυχθημερόν, και κατασκευάζουν ταυτόχρονα 46 πολεμικ...
00:12 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Χάρης Δούκας: «Θλιβερή και επικίνδυνη η προσέγγιση του πρωθυπουργού για τους αγρότες – Να γίνουν προκριματικές εκλογές για τους υποψήφιους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ»

Με αιχμές κατά της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ και σαφείς πολιτικές τοποθετήσεις ενόψει του Συνεδρίου, ο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι