Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Κοντούρη με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029

Ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού και με τη… βούλα είναι πλέον απ’ το μεσημέρι της Τρίτης (30/12) ο Σωτήρης Κοντούρης, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν την απόκτησή του από τον Παναιτωλικό με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029.

Η ανακοίνωση της «πράσινης» ΠΑΕ

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Σωτήρη Κοντούρη με μετεγγραφή από τον Παναιτωλικό. Ο 20χρονος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3,5 ετών.

Ο Σωτήρης Κοντούρης γεννήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2005 στο Αγρίνιο. Εντάχθηκε στην ακαδημία του Παναιτωλικού σε ηλικία 13 ετών.

Το επαγγελματικό ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναιτωλικού έγινε τον Αύγουστο του 2024. Με την ομάδα του Αγρινίου έπαιξε σε 30 αγώνες, σκοράροντας ένα γκολ.

Είναι εν ενεργεία διεθνής με την Κ21, ενώ έχει παίξει και σε αγώνες της εθνικής Κ19.

Καλωσορίζουμε τον Σωτήρη στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».