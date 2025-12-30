Αγρότες: «Δεν είμαστε εμείς που τραμπουκίζουμε» – Η απάντηση μετά τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνοψη από το

  • Αντιδράσεις στις τάξεις των αγροτών προκάλεσε η συνέντευξη του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος δήλωσε ότι «υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ουσιαστικά, να το πω πολύ απλά, τους τραμπουκίζουν» όσους θέλουν διάλογο.
  • Ο Γιάννης Κουκούτσης από το μπλόκο Νίκαιας απάντησε στα «περί τραμπουκισμού» του Πρωθυπουργού, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν είμαστε εμείς που τραμπουκίζουμε». Ο Γιάννης Μαρούδας από την ίδια επιτροπή τόνισε επίσης ότι «δεν ισχύουν τα περί τραμπουκισμού».
  • Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, δήλωσε ότι «οι αγρότες δεν τραμπουκίζουν κανέναν», υποστηρίζοντας πως «η κυβέρνηση και κάποιοι βουλευτές της είναι αυτοί που τραμπουκίζουν τους αγρότες».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Αγρότες

Αντιδράσεις στις τάξεις των αγροτών προκάλεσε η συνέντευξη του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και τα όσα δήλωσε περί «τραμπουκισμού» όσων είναι ανοιχτοί για διάλογο με την κυβέρνηση προκειμένου να βρεθεί λύση στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

«Εμείς δεν θέλουμε να συνομιλούμε μόνο με αυτούς οι οποίοι είναι στα μπλόκα, αλλά και με τη μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών και των κτηνοτρόφων που δεν είναι στα μπλόκα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι και από τους αγρότες που είναι στα μπλόκα υπάρχουν κάποιοι, αρκετοί, οι οποίοι θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας. Και υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι ουσιαστικά, να το πω πολύ απλά, τους τραμπουκίζουν, σε μία λογική να μη σπάσει το μέτωπο και να βρεθούν συστηματικά απέναντι στην κυβέρνηση», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Action24.

Ο  πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τριλόφου, Χρήστος Τσιλιάς είπε μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή «10 παντού» με τους Νίκο Στραβελάκη και Μίνα Καραμήτρου, ότι «με βρίζουν δύο ημέρες τώρα. Με βρίζουν συνάδελφοι αγρότες. Ο κ. Τζέλλας δεν με είπε λαγό; Δεν με είπαν καλικάντζαρο; Τι πράγματα είναι αυτά; Γραμμή από το ΚΚΕ παίρνουν». Ο ίδιος άφησε αιχμές ότι το ίδιο συνέβη και σε εκπροσώπους από τα μπλόκα του Μπράλου, των Ευζώνων, της Χαλκηδόνας και σε όσους έχουν πει ότι πρέπει να γίνει διάλογος και να μην ταλαιπωρείται άλλο η κοινωνία.

Ο Γιάννης Κουκούτσης από τη Συντονιστική Επιτροπή του μπλόκου Νίκαιας απάντησε στα «περί τραμπουκισμού» και είπε χαρακτηριστικά: «Δεν είμαστε εμείς που τραμπουκίζουμε».

Συγκεκριμένα είπε στο OPEN ότι «τέτοιες κουβέντες να βγαίνουν από το στόμα του πρωθυπουργού δεν ήταν αναμενόμενο για εμάς. Δεν θεωρούμε ότι ο πρωθυπουργός έπρεπε να μιλήσει για τραμπούκους, να θεωρεί ότι είμαστε τραμπούκοι, άνθρωποι της βιοπάλης, άνθρωποι που αγωνιζόμαστε να λύσουμε τα προβλήματά μας για να επιβιώσουμε, να κρατηθούμε στον κάμπο και να μην ερημώσει η ύπαιθρος. Εμείς περιμέναμε κατανόηση από την πλευρά του πρωθυπουργού. Δεν είμαστε εμείς που τραμπουκίζουμε. Όποιος θέλει να πάει να δει τον πρωθυπουργό οι πόρτες είναι ελεύθερες. Το έκαναν πιο πριν να θυμίσω οι Κρητικοί συνάδελφοι. Το θέμα είναι να σκεφτούν τι αποκόμισαν από αυτή τη συνάντηση γιατί αυτό που έλαβαν ήταν ένα ολοκάθαρο μηδέν. Ο καθένας παίρνει την ευθύνη του».

Ο Γιάννης Μαρούδας επίσης από τη Συντονιστική Επιτροπή της Νίκαιας τόνισε με τη σειρά του ότι «δεν ισχύουν τα περί τραμπουκισμού» και πρόσθεσε:

«Όσοι θέλουν είναι ελεύθεροι να πάνε να κάνουν όποιον διάλογο θέλουν. Ας πάρουν και την ευθύνη αυτής της πράξης. Εμείς θα κάνουμε πανελλαδική σύσκεψη κάποια στιγμή μετά την Πρωτοχρονιά και θα καθορίσουμε τη στάση μας. Ο κ. Τσιλιάς έχει πει πολλά αυτές τις ημέρες χαρακτηρίζοντας χιλιάδες τρακτέρ κομματικά».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Σωκράτης Αλειφτήρας λέγοντας ότι «οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Άμα θέλει ο κ. Τσιλιάς να πάει, ας πάει και να πάρει και την ευθύνη».

Απάντηση στα περί «τραμπουκισμού» έδωσε μιλώντας στο Action24 και ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Οι αγρότες δεν τραμπουκίζουν κανέναν. Αντίθετα, η κυβέρνηση και κάποιοι βουλευτές της είναι αυτοί που τραμπουκίζουν τους αγρότες, όταν στοχοποιούν ανθρώπους και τους παρουσιάζουν ως κομματικά υποκινούμενους».

Ο κ. Τζέλλας έκανε λόγο για «κρεμάσματα στα μανταλάκια» αγροτοσυνδικαλιστών, αναφέροντας ενδεικτικά την περίπτωση του κ. Ανεστίδη, ο οποίος –όπως υποστήριξε– στοχοποιήθηκε για δήθεν παρατυπίες με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

