Χατζηδάκης: Το βίντεο στο TikTok με τα highlights των μεταρρυθμίσεων το 2025 – «Μιλάμε με μετρήσιμο έργο»

«Κάνουμε και λάθη, αλλά μιλάμε με μετρήσιμο έργο σε όλους τους τομείς», σημειώνει μεταξύ άλλων ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε ανάρτησή του στο TikTok, στην οποία παρουσίασε τα highlights του κυβερνητικού έργου για το 2025.

Ειδικότερα, κ. Χατζηδάκης ξεκινώντας από το πεδίο της οικονομίας αναφέρει: