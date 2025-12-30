Χατζηδάκης: Το βίντεο στο TikTok με τα highlights των μεταρρυθμίσεων το 2025 – «Μιλάμε με μετρήσιμο έργο»

«Κάνουμε και λάθη, αλλά μιλάμε με μετρήσιμο έργο σε όλους τους τομείς», σημειώνει μεταξύ άλλων ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε ανάρτησή του στο TikTok, στην οποία παρουσίασε τα highlights του κυβερνητικού έργου για το 2025.
Ειδικότερα, κ. Χατζηδάκης ξεκινώντας από το πεδίο της οικονομίας αναφέρει:
- Μειώθηκε η ανεργία στο χαμηλότερο των τελευταίων 15 ετών από το 18% στο 8%.
- Αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός στα 880 ευρώ. Τον παραλάβαμε 650 ευρώ.
- Ψηφίστηκε ένα μεγάλο πακέτο μειώσεων φόρων για τη μεσαία τάξη, την οικογένεια και τους νέους, χάρη στην ανάπτυξη της οικονομίας και στη σημαντική μείωση της φοροδιαφυγής.
- Μειώθηκαν ή καταργήθηκαν – το θυμάστε, φαντάζομαι – βασικές τραπεζικές προμήθειες.
- Ενώ επεκτάθηκε ο υποχρεωτικός εξωδικαστικός συμβιβασμός για να καλύπτεται η μεσαία τάξη και έτσι μειώνονται ακόμα πιο πολύ τα κόκκινα δάνεια.
