Χατζηδάκης: Το βίντεο στο TikTok με τα highlights των μεταρρυθμίσεων το 2025 – «Μιλάμε με μετρήσιμο έργο»

Σύνοψη από το

  • Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, παρουσίασε σε ανάρτησή του στο TikTok τα highlights του κυβερνητικού έργου για το 2025, τονίζοντας: «Κάνουμε και λάθη, αλλά μιλάμε με μετρήσιμο έργο σε όλους τους τομείς».
  • Ειδικότερα, στο πεδίο της οικονομίας, η ανεργία μειώθηκε στο χαμηλότερο των τελευταίων 15 ετών από το 18% στο 8%, ενώ ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε στα 880 ευρώ.
  • Ψηφίστηκε ένα μεγάλο πακέτο μειώσεων φόρων για τη μεσαία τάξη, την οικογένεια και τους νέους, ενώ επεκτάθηκε ο υποχρεωτικός εξωδικαστικός συμβιβασμός για την περαιτέρω μείωση των κόκκινων δανείων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Χατζηδάκης: Το βίντεο στο TikTok με τα highlights των μεταρρυθμίσεων το 2025 – «Μιλάμε με μετρήσιμο έργο»

«Κάνουμε και λάθη, αλλά μιλάμε με μετρήσιμο έργο σε όλους τους τομείς», σημειώνει μεταξύ άλλων ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε ανάρτησή του στο TikTok, στην οποία παρουσίασε τα highlights του κυβερνητικού έργου για το 2025.

Ειδικότερα, κ. Χατζηδάκης ξεκινώντας από το πεδίο της οικονομίας αναφέρει:

  • Μειώθηκε η ανεργία στο χαμηλότερο των τελευταίων 15 ετών από το 18% στο 8%.
  • Αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός στα 880 ευρώ. Τον παραλάβαμε 650 ευρώ.
  • Ψηφίστηκε ένα μεγάλο πακέτο μειώσεων φόρων για τη μεσαία τάξη, την οικογένεια και τους νέους, χάρη στην ανάπτυξη της οικονομίας και στη σημαντική μείωση της φοροδιαφυγής.
  • Μειώθηκαν ή καταργήθηκαν – το θυμάστε, φαντάζομαι – βασικές τραπεζικές προμήθειες.
  • Ενώ επεκτάθηκε ο υποχρεωτικός εξωδικαστικός συμβιβασμός για να καλύπτεται η μεσαία τάξη και έτσι μειώνονται ακόμα πιο πολύ τα κόκκινα δάνεια.
    @kostis_hatzidakis Τα highlights του κυβερνητικού έργου για το 2025! Κάνουμε και λάθη, αλλά μιλάμε με μετρήσιμο έργο σε όλους τους τομείς. #fygreece #neadimokratia #politics ♬ πρωτότυπος ήχος – Kostis Hatzidakis

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυτό το δημοφιλές ρόφημα μπορεί να προκαλέσει «χάος» στο έντερό μας, σύμφωνα με γαστρεντερολόγο

Οι ΚΟΜΥ δίπλα στους κατοίκους της Δυτικής Αττικής

Ρεύμα: Κάτω από τα επίπεδα των 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα η τιμή του στην Ελλάδα- Τι θα ισχύσει για τα πράσινα τιμολόγια Ιανου...

«Πράσινα Ταξί»: Νέα πίστωση επιδοτήσεων σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς 108 δικαιούχων

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:42 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Πλεύρης για αγρότες: Εάν συνεχιστεί η παρακώλυση των συγκοινωνιών, είναι δουλειά της Δικαιοσύνης και όχι της κυβέρνησης

Ο Θάνος Πλεύρης, υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, με δηλώσεις του τάσσεται υπέρ της σκληρότε...
15:36 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Ελληνική Λύση: Όταν είσαι τραμπούκος επί έξι χρόνια, δεν μπορείς να μιλάς για τραμπούκους

«Ο πρωθυπουργός της χώρας, ως τραμπούκος που τραμπουκίζει έναν ολόκληρο λαό επί έξι ολόκληρα χ...
15:31 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Ο στρατός δεν μπορεί να λειτουργεί ως μηχανισμός πειθαρχικής καταστολής κοινωνικών και πολιτικών φρονημάτων

«Είναι γνωστή και διαχρονική η αλλεργία της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στο μαζικό κίνημα, ιδιαί...
13:22 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Κάπα Research: Τα 10 ευρήματα που ξεχώρισαν το 2025 – Η ακρίβεια, η απειλή από την ΑΙ και το βιοτικό επίπεδο

Στο τέλος κάθε χρόνου, η Κάπα Research επιλέγει τα δέκα σημαντικότερα ευρήματα από τις έρευνες...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι