Πυροσβεστική: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Κυριακή – Ποιες περιφέρειες θα βρεθούν σε «κίτρινο» συναγερμό

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

Φωτιά, Πάτρα,

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3), προβλέπεται και για αύριο, Κυριακή 17 Αυγούστου 2025, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για τις εξής περιοχές:

 

  •  Περιφέρεια Αττικής
  •  Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας)
  •  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας)
  •  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
  •  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)
  •  Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)
  •  Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Λήμνου)
  •  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου)
  •  Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Λασιθίου)

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

 Συνιστά στους πολίτες

  • Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια
  • Το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων
  • Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
22:10 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

Ρόδος: Πέντε οι τραυματίες από το ατύχημα στο λούνα παρκ – Το βίντεο-σοκ, οι μαρτυρίες και όσα ισχυρίζεται η ιδιοκτήτρια

Νέες αποκαλύψεις για το τρομακτικό ατύχημα σε λούνα παρκ στην Κρεμαστή στη Ρόδο, καθώς οι τραυ...
21:14 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

Φωτιά σε κινητήρα αεροπλάνου μετά την απογείωσή του από την Κέρκυρα – Προσγειώθηκε με ασφάλεια στην Ιταλία- ΒΙΝΤΕΟ

Κινητήρας αεροπλάνου που απογειώθηκε από την Κέρκυρα με προορισμό το Ντίσελντορφ, τυλίχθηκε στ...
21:10 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

Rack: Η απάντηση του τράπερ για το ξέσπασμα με τον 15χρονο – «Έχουμε θέμα με τα ανήλικα που πίνουν, η αστυνομία κάνει καλά και ελέγχει»

Την απόφασή του να διακόψει τη συναυλία του όταν εντόπισε έναν ανήλικο να καταναλώνει αλκοόλ, ...
20:50 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά – Απομακρύνθηκε άνδρας απο το κτίριο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Στις φλόγες τυλίχτηκε το απόγευμα του Σαββάτου διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Χειμωνίδου στ...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»