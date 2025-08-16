Κορωπί: Φωτιά στην περιοχή Αγία Μαρίνα Enikos Newsroom 16:47, Σάββατο 16 Αυγούστου 2025 κοινωνία ΦΩΤΟ αρχείου Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι του Σαββάτου 16 Αυγούστου στην περιοχή Αγία Μαρίνα στο Κορωπί. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. ΚΟΡΩΠΙ ΦΩΤΙΑ Μοιράσου το: Στροφή Τραμπ στο Ουκρανικό: Πρόταση για εναλλακτικές εγγυήσεις ασφαλείας στα πρότυπα του ΝΑΤΟ – «Κυρώσεις αν δεν υπάρξει τριμερής» ζητεί ο Ζελένσκι Δεκαπενταύγουστος στο νοσοκομείο για την Χριστίνα Σάλτη – Τι συνέβη Μερτς: Χαιρετίζει την προσπάθεια του Τραμπ – «Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στην ακλόνητη αλληλεγγύη μας» σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 4 ώρες πριν Ντόναλντ Τραμπ: Αν η συνάντηση με τον Ζελένσκι πάει καλά, μπορεί να ακολουθήσει μία με τον Πούτιν 59 λεπτά πριν Φωτιά στην Αχαΐα: «Μαμά, μαμά, βοήθεια…» – Εθελοντής αφηγείται πώς έζησε τις ώρες της απόλυτης καταστροφής 3 ώρες πριν Ρόδος: Λουκέτο στο λούνα παρκ μετά το τρομακτικό ατύχημα στο παιχνίδι «ταψί» – Θα γίνει επανέλεγχος των εγκαταστάσεων 2 ώρες πριν Χαλκιδική: 17χρονος επιτέθηκε σε δύο ανηλίκους για τους ληστέψει – Έστειλε στο νοσοκομείο 15χρονο 1 ώρα πριν Σεμένιο μετά την ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε: «Το ποδόσφαιρο έδειξε την καλύτερη πλευρά του, όταν είχε μεγαλύτερη σημασία» 48 λεπτά πριν Τα 5 ζώδια των οποίων οι σχέσεις θα βελτιωθούν σημαντικά μέχρι τις 24 Αυγούστου 5 ώρες πριν Γυναίκα που έχασε 13 κιλά σε 4 μήνες αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 5 “υγιεινές τροφές” που απέφυγα για πιο εύκολη απώλεια βάρους» 6 ώρες πριν Ένας εξωπλανήτης στο μέγεθος της Γης τρέχει προς την καταστροφή του 2 ώρες πριν Γιγάντια καυτή μάζα κατευθύνεται προς τη Νέα Υόρκη – Μπορεί να είναι ικανή να χωρίσει ηπείρους 19 λεπτά πριν Στροφή Τραμπ στο Ουκρανικό: Πρόταση για εναλλακτικές εγγυήσεις ασφαλείας στα πρότυπα του ΝΑΤΟ – «Κυρώσεις αν δεν υπάρξει τριμερής» ζητεί ο Ζελένσκι 29 λεπτά πριν Δεκαπενταύγουστος στο νοσοκομείο για την Χριστίνα Σάλτη – Τι συνέβη 39 λεπτά πριν Μερτς: Χαιρετίζει την προσπάθεια του Τραμπ – «Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στην ακλόνητη αλληλεγγύη μας» 46 λεπτά πριν Φωτιά στη Χίο: Μικρής έκτασης φθορές στο βυζαντινό ναό του Αγίου Γεωργίου και στο Κάστρο της Βολισσού – Η ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού περισσότερα 15:54 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025 Φωτιά στην Αχαΐα: «Μαμά, μαμά, βοήθεια…» – Εθελοντής αφηγείται πώς έζησε τις ώρες της απόλυτης καταστροφής Μεσημέρι Τρίτης 12 Αυγούστου. Το μήνυμα του 112 «εκκενώστε τώρα» φτάνει στα κινητά των κατοίκω... 15:26 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025 Αττική: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. μέλη συμμορίας που παρίσταναν τους λογιστές και άρπαζαν χρήματα και κοσμήματα Αποδομήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελληνικού-Αργυρούπολης συμμορία, τα ... 15:16 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025 Λάρισα: Φωτιά στη Χάλκη – Κλειστή η Εθνική Οδός στο Μοσχοχώρι, τεράστιες ουρές στα διόδια – ΦΩΤΟ Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Εθνική Οδό, στο ύψος της Χάλκης, σε παλιά χωματ... 13:50 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025 Αχαΐα: Φωτιά στην περιοχή Λιβάρτζι – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα – BINTEO Φωτιά σε δασική έκταση, σε δύσβατο σημείο, εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (16/0) στον οικ... ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 19 λεπτά πριν Στροφή Τραμπ στο Ουκρανικό: Πρόταση για εναλλακτικές... 29 λεπτά πριν Δεκαπενταύγουστος στο νοσοκομείο για την Χριστίνα... 39 λεπτά πριν Μερτς: Χαιρετίζει την προσπάθεια του Τραμπ – «Η... 46 λεπτά πριν Φωτιά στη Χίο: Μικρής έκτασης φθορές στο βυζαντινό ναό... 48 λεπτά πριν Τα 5 ζώδια των οποίων οι σχέσεις θα βελτιωθούν... 59 λεπτά πριν Φωτιά στην Αχαΐα: «Μαμά, μαμά, βοήθεια…» –... 1 ώρα πριν Σεμένιο μετά την ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε: «Το... 1 ώρα πριν Σκέρτσος: Στατιστική και πολιτική λαθροχειρία από το... Επιδόματα από τον ΕΦΚΑ και συντάξεις Σεπτεμβρίου: Ποιοι πληρώνονται από Δευτέρα ποιοι από τις 26 Αυγούστου Εύσημα από το Forbes για την οικονομία της Ελλάδας – Τι λέει για το Χρηματιστήριο Αθηνών Νέο ετήσιο κρατικό επίδομα ύψους 3.400 ευρώ σε φοιτητές – Ποιοι θα το λάβουν MUST READ Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»