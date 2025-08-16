Κορωπί: Φωτιά στην περιοχή Αγία Μαρίνα

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι του Σαββάτου 16 Αυγούστου στην περιοχή Αγία Μαρίνα στο Κορωπί.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

