Πυροσβεστική: Δύο συλλήψεις στη Νάξο για φωτιά σε απορρίμματα – 42 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

Φωτιά, Νάξος, ΧΥΤΑ

Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η Πυροσβεστική για πυρκαγιά στη Νάξο. Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, συνελήφθησαν χθες, 15 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Π.Κ. Νάξου, δύο ημεδαποί, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε υπαίθριο χώρο με απορρίμματα, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή της νήσου Νάξου.

Συνολικά το τελευταίο 24ωρο, από τις 15/8 έως τις 16/8 εκδηλώθηκαν 42 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 5.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού  διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Η Πυροσβεστική παρακαλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

 

19:09 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

