Ατύχημα σε λούνα παρκ στη Ρόδο: «Τα παιδιά ήταν πολύ τυχερά που έπεσαν από μικρό ύψος» λέει ο πατέρας ενός εκ των τραυματιών

Στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας του λούνα παρκ στην Κρεμαστή, όπου σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής το τρομακτικό ατύχημα προχωρά ο Δήμος της Ρόδου, μέχρι να γίνει επανέλεγχος των εγκαταστάσεων. Όπως αναφέρει ο Δήμος, η επιχείρηση διέθετε όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Από τους τέσσερις νεαρούς που έπεσαν από το παιχνίδι ένας φέρει μώλωπες στο χέρι και στο πόδι, χωρίς ευτυχώς να αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρότερο πρόβλημα. «Τα παιδιά ήταν πολύ τυχερά που που έπεσαν από μικρό ύψος», δήλωσε στην ΕΡΤ ο πατέρας του, ο οποίος δεν πρόκειται πάντως να κινηθεί νομικά κατά της επιχείρησης.

Το Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσσού προχώρησε στην σύλληψη της ιδιοκτήτριας και του υπεύθυνου λειτουργίας του λούνα παρκ, οι οποίοι με εντολή εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθεροι. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της πρόκλησης σωματικής βλάβης από αμέλεια.

Για τις συνθήκες του ατυχήματος θα διενεργηθεί προκαταρκτική έρευνα