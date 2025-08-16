Βελόπουλος: Όταν οι αριθμοί ευημερούν αλλά ο λαός στενάζει τότε οι δείκτες είναι απλά «νούμερα»

Enikos Newsroom

πολιτική

Βελόπουλος

«Όταν οι αριθμοί ευημερούν αλλά ο λαός στενάζει, τότε οι δείκτες είναι απλά ‘νούμερα’ που δεν απεικονίζουν την εικόνα της πραγματικής οικονομίας», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Βελόπουλος για Δεκαπενταύγουστο: «Δυστυχώς στις μέρες μας η Ορθοδοξία στενάζει από επιλογές της πολιτείας, της κυβέρνησης και των υπολοίπων κομμάτων»

Συμπλήρωσε δε, ότι «για την Ελληνική Λύση ένα είναι το διακύβευμα: ‘Χορτάτος’ ο λαός με καλά αμειβόμενη εργασία για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες και όχι ‘χορτάτο’ χρηματιστήριο και παχυλοί δείκτες που καλπάζουν επάνω στην φτωχοποίηση των πολιτών».

