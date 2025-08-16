Γιγάντια καυτή μάζα κατευθύνεται προς τη Νέα Υόρκη – Μπορεί να είναι ικανή να χωρίσει ηπείρους

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι μια γιγαντιαία μάζα θερμών πετρωμάτων, γνωστή ως Βορειοατλαντική Ανωμαλία (NAA), κατευθύνεται προς τη Νέα Υόρκη. Μια νέα μελέτη υποδηλώνει ότι η NAA θα μπορούσε να είναι υπεύθυνη για τη διάσπαση μεταξύ Καναδά και Γροιλανδίας πριν από 80 εκατομμύρια χρόνια. Η πρόσφατη έρευνα έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες μελέτες, υποδεικνύοντας μια νέα υπόθεση στην γεωλογική ιστορία.

Πρόκειται για τη θεωρία της Μετατόπισης των Ηπείρων, η οποία προτάθηκε το 1912. από τον Γερμανό μετεωρολόγο Alfred Wegener. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, οι ήπειροι όπως τις γνωρίζουμε σήμερα, κάποτε αποτελούσαν μια μεγάλη υπερήπειρο, την Παγγαία.

Η θεωρία αυτή εξηγεί τον λόγο για τον οποίον οι ηπειρωτικές ακτές είναι ευθυγραμμισμένες, σαν κομμάτια από παζλ, καθώς και τον λόγο για τον οποίο, απολιθώματα από ορισμένα είδη, έχουν ανακαλυφθεί σε εντελώς διαφορετικές τοποθεσίες.

Οι εμπειρογνώμονες εξηγούν ότι, πριν από περίπου 200 εκατομμύρια στο παρελθόν, η υπερήπειρος αυτή, άρχισε να χωρίζεται – πρόκειται για ένα χρονοδιάγραμμα που είναι ευρέως αποδεκτό για δεκαετίες, ως γεωλογική ιστορία. Ωστόσο, την αντίληψη αυτή μπορεί να κλονίζει μια διεθνής ερευνητική ομάδα.

Ειδικότερα, η νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο Geology υποδηλώνει πως, μια γιγαντιαία, ζεστή μάζα χώρισε τη Γροιλανδία από τη Βόρεια Αμερική πριν από 80 εκατομμύρια χρόνια – και πως, τώρα, αυτή κατευθύνεται προς τη Νέα Υόρκη.

“Ο θερμικός αυτός όγκος, αποτελούσε ένα στοιχείο που προκαλούσε σύγχυση για όσους μελετούσαν τη γεωλογία της Βόρειας Αμερικής”, εξηγεί ο κύριος συγγραφέας της μελέτης, Tom Gernon, σε δελτίο Τύπου. “Η μελέτη μας, υποδηλώνει πως πρόκειται για τμήμα μιας μεγαλύτερης και αργοκίνητης διαδικασίας βαθιά κάτω από το έδαφος, η οποία μπορεί ενδεχομένως να βοηθήσει στην εξήγηση του λόγου για τον οποίον, δημιουργήθηκαν μεγάλες οροσειρές, όπως είναι τα Απαλάχια όρη”.

Το σημείο στο οποίο εστίασε η μελέτη, είναι ένα χαρακτηριστικό που ονομάζεται Ανωμαλία του Βόρειου Ατλαντικού (ΝΑΑ), η οποία βρίσκεται βαθιά κάτω από τον φλοιό.

Πότε θα πέσει η γιγαντιαία μάζα στη Νέα Υόρκη;

Οι ειδικοί εκτιμούν πως, η μάζα της λιωμένης πέτρας, έχει πλάτος περίπου 350 χιλιόμετρα, ενώ σήμερα βρίσκεται σε βάθος 200 χιλιομέτρων κάτω από τα Απαλάχια Όρη – το ορεινό συγκρότημα στην ανατολική Βόρεια Αμερική.

Αξιοποιώντας γεωδυναμικές εξομοιώσεις, αναδομήσεις τεκτονικών πλακών και δεδομένα σεισμικής τομογραφίας, οι ερευνητές ανίχνευσαν την προέλευση της μάζας στη Θάλασσα του Λαμπραντόρ, την περιοχή του Βόρειο Ατλαντικού που βρίσκεται ανάμεσα στη Χερσόνησο του Λαμπραντόρ και τη Γροιλανδία, όπου ο Καναδάς άρχισε ν’ αποκόβεται από τη Γροιλανδία πριν από περίπου 80 εκατομμύρια χρόνια.

Οι ερευνητές εκτιμούν πως, η μάζα αυτή μεταναστεύει με ρυθμό 20 χιλιομέτρων ανά εκατομμύρια χρόνια. Όσο για τους υπολογισμούς που αξιοποίησε η ομάδα, η μάζα κατευθύνεται προς τη Νέα Υόρκη. Δεν χρειάζεται ωστόσο πανικός.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το επίκεντρο της θερμής μάζας θα βρει τον στόχο του μέσα στα επόμενα 15 τρισεκατομμύρια χρόνια. Η μελέτη, επεκτείνεται, αναφερόμενη σε πρόσφατη έρευνα, η οποία προτείνει μια νέα ιδέα, η οποία είναι γνωστή ως “Θεωρία των ρευμάτων μανδύα”, σύμφωνα με την οποία, το λιωμένο υλικό κάτω από την επιφάνεια της Γης, συμπεριφέρεται σαν μια μάζα λάβας.

Όταν χωρίζονται οι ήπειροι, τότε η ζεστή, πυκνή πέτρα, παίρνει την μορφή φυσαλίδων και απομακρύνεται από τη βάση των τεκτονικών πλακών και τα “κύματα” μετακινούνται ανά τις χαμηλότερες επιφάνειες των ηπείρων. Κάτω από τη βάση μιας ηπείρου, η θερμότητα της μάζας λειτουργεί όπως η φωτιά στα αερόστατα, κάνοντας την ήπειρο να επιπλέει.

Οι ερευνητές πιστεύουν πως, αυτό είναι το φαινόμενο που έχει προκαλέσει την ανύψωση των αρχαίων βουνών στη διάρκεια των περασμένων εκατομμυρίων ετών.

“Προγενέστερες μελέτες, έχουν αποδείξει πως οι σταγόνες της πέτρας, μπορεί να διαμορφώνονται με την μορφή αλληλουχίας, όπως οι πλάκες του ντόμινο όταν πέφτουν η μία πάνω στην άλλη και, με το πέρασμα του χρόνου μετακινούνται διαδοχικά”, εξήγησε ένας από τους συγγραφείς, ο Sascha Brune στο δελτίο Τύπου.

“Το χαρακτηριστικό που παρατηρούμε κάτω από τη Νέα Αγγλία (ΒΑ περιοχή των ΗΠΑ), είναι πολύ πιθανόν να είναι ένα από αυτά τα κομμάτια, τα οποία προέρχονται από πολύ μακριά σε σχέση με το σημερινό τους σημείο”.

Όπως είναι αναμενόμενο, πρόκειται μία περίπτωση που αποδεικνύει πως, οι αργές αλλά σταθερές κινήσεις, είναι οι πιο αποτελεσματικές – όσον αφορά τη διαμόρφωση των ηπείρων.

Σύμφωνα με τον Gernon, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά κενά στην κατανόηση της διαμόρφωσης των ηπείρων στη σημερινή τους διάταξη. “Αν και η επιφάνεια έχει κάποια σημάδια διαρκών τεκτονικών κινήσεων, βαθιά στη γη, οι συνέπειες των αρχαίων μετακινήσεων, εξακολουθούν να γίνονται αισθητές”, εξηγεί στο δελτίο τύπου.

“Η κληρονομιά του χωρισμού των ηπείρων σε άλλα σημεία των συστημάτων της Γης, μπορεί να είναι πολύ πιο έντονα και ανθεκτικά από όσο πιστεύαμε μέχρι σήμερα”.