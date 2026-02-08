Πρυτανικές αρχές ΑΠΘ: Ίσως ήρθε η ώρα της ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Πανεπιστημίου

  • Οι Πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ κατηγορούν «μια θλιβερή, ασήμαντη μειοψηφία δήθεν υπερασπιστών της ελευθερίας» για τα επεισόδια που μετέτρεψαν το προαύλιο της Πολυτεχνικής σε «θέατρο εγκληματικών συμπεριφορών».
  • Παράλληλα, οι Πρυτανικές αρχές θέτουν το ζήτημα της «άμεσης ενεργοποίησης της ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Πανεπιστημίου», σημειώνοντας ότι «ίσως ήρθε, τελικά, η ώρα» για αυτό.
  • Συνεχίζεται η έρευνα των Πρυτανικών Αρχών σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία για την αναζήτηση ευθυνών, με ερωτήματα όπως «Πόσοι και ποιοι από τους δήθεν επαναστάτες είναι πράγματι φοιτητές».
Enikos Newsroom

κοινωνία

Πρυτανικές αρχές ΑΠΘ: Ίσως ήρθε η ώρα της ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Πανεπιστημίου

«Μια θλιβερή, ασήμαντη μειοψηφία δήθεν υπερασπιστών της ελευθερίας μετέτρεψε χθες το προαύλιο της Πολυτεχνικής και τις οδούς Γ’ Σεπτεμβρίου και Εγνατία σε θέατρο εγκληματικών συμπεριφορών σε βάρος της αστυνομίας, των πολιτών και της ίδιας της ακαδημαϊκής κοινότητας», αναφέρουν οι Πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ ως υπαίτιους των επεισοδίων που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου, σε νεότερη ανακοίνωση τους που εκδόθηκε αργά το βράδυ, ενώ θέτουν παράλληλα το ζήτημα της «άμεσης ενεργοποίησης της ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Πανεπιστημίου».

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση των Πρυτανικών αρχών υπό τον τίτλο «Ποιοί σπιλώνουν το δημόσιο πανεπιστήμιο;» αναφέρει: «Από την έρευνα των Πρυτανικών Αρχών, που συνεχίζεται σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, αναζητούνται οι πιθανές ευθύνες. Έπρεπε να αποκλειστούν οι χώροι της Πολυτεχνικής ενόσω διεξάγονταν εξετάσεις μέχρι το βράδυ της Παρασκευής; Πόσοι και ποιοι από τους δήθεν επαναστάτες είναι πράγματι φοιτητές και γιατί δεν ελέγχθηκαν οι παρείσακτοι; Ποιος ή ποιοι διέδωσαν το άθλιο ψέμα ότι οι Πρυτανικές Αρχές, ο Κοσμήτορας ή οποιοσδήποτε άλλος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είχαν δώσει άδεια για την εκδήλωση;

Αυτά και άλλα ερωτήματα για την προσπάθεια σπίλωσης του Πανεπιστημίου, την επαίσχυντη επίθεση στις αρχές ασφαλείας, τον τραυματισμό αστυνομικού και την καταστροφή της περιουσίας των πολιτών, θα απαντηθούν, είναι βέβαιο. Αυτό που είναι, επίσης, βέβαιο είναι ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο δε θα ξανακυλήσει στη φοβική απραξία και στη συρρίκνωση του σπουδαίου εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, υπό την απειλή των πιο αντιδραστικών στοιχείων της ελληνικής κοινωνίας. Ίσως ήρθε, τελικά, η ώρα για την άμεση ενεργοποίηση της ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Πανεπιστημίου», καταλήγει η ανακοίνωση του ΑΠΘ.

