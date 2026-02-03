Προσαγωγή μέλους του Ρουβίκωνα για την επίθεση σε επιχείρηση στις Αχαρνές – Τι είπε ο ιδιοκτήτης

Την προσαγωγή ενός ατόμου που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση σε επιχείρηση που γειτνιάζει με τα γραφεία της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», στις Αχαρνές, και έγινε στόχος κατά λάθος από μέλη του Ρουβίκωνα επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

«Αναμένεται μέσα στην ημέρα επίσημη ενημέρωση από την Αστυνομία» δήλωσε στην ΕΡΤ η Κωνσταντία Δημογλίδου προσθέτοντας ότι θα σχηματιστεί και η σχετική δικογραφία.

«Μιλάμε για πλημμελήματα» εξήγησε η κα Δημογλίδου λέγοντας ότι εναπόκειται στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης να ζητήσει τη δίωξη των υπευθύνων για τις φθορές καθώς και της εισαγγελικής αρχής που ερευνά το περιστατικό.

Ο επιχειρηματίας, Μιχάλης Αναγνώστου, η εταιρεία του οποίου δέχθηκε επίθεση από μέλη του Ρουβίκωνα, μίλησε στο ίδιο τηλεοπτικό μέσο, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, πως: «Μπέρδεψαν τα κτήρια και μπήκαν στο δικό μας και έκαναν ζημιά».

Να σημειωθεί ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η εταιρεία του γίνεται στόχος λόγω της γειτνίασης με τις εγκαταστάσεις της «Βιολάντα» στις Αχαρνές Αττικής.