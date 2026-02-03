Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Ώριμες οι συνθήκες για τη Συνταγματική Αναθεώρηση του άρθρου για τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης

  • Με το χθεσινό διάγγελμα του Πρωθυπουργού, «εκκινά όπως αναμενόταν, η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος». Μεταξύ των προτεινόμενων αλλαγών είναι και ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας των Ανωτάτων Δικαστηρίων.
  • Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ) τονίζει ότι «ένα αίτημα πολλών δεκαετιών… έχει ωριμάσει πια και στη συνείδηση του πολιτικού συστήματος».
  • Η ΕΔΕ θα συμμετάσχει ουσιαστικά στον διάλογο, επιδιώκοντας «οι αλλαγές… να είναι ουσιώδεις, να αξιοποιούν πραγματικά… τις εγγυήσεις που συνεπάγεται η κρίση του συνόλου του δικαστικού Σώματος και να υπηρετούν τις αρχές της δικαστικής ανεξαρτησίας και της διάκρισης των λειτουργιών».
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Ώριμες οι συνθήκες για τη Συνταγματική Αναθεώρηση του άρθρου για τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης

«Με το χθεσινό διάγγελμα του Πρωθυπουργού, εκκινά όπως αναμενόταν, η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος. Μεταξύ των αλλαγών που κατά τα εξαγγελλόμενα θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης στην παρούσα προτείνουσα Βουλή, θα είναι και ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας των Ανωτάτων Δικαστηρίων. Γίνεται σαφές ότι ένα αίτημα πολλών δεκαετιών, το οποίο η Ένωσή μας ανέδειξε εμφατικά τα τελευταία χρόνια, έχει ωριμάσει πια και στη συνείδηση του πολιτικού συστήματος» αναφέρει σε ανακοίνωση της η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.

Και προσθέτει: «Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων θα συμμετάσχει ουσιαστικά στον διάλογο που αναμένεται να ανοίξει, στην κατεύθυνση της αξιοποίησης αυτής της αναθεωρητικής ευκαιρίας, προκειμένου οι αλλαγές που θα προταθούν τόσο ως προς την επιλογή ηγεσίας, όσο και σε τυχόν άλλα πεδία (π.χ. της απαγόρευσης διορισμού αφυπηρετούντων σε θέσεις εκτελεστικής εξουσίας) να είναι ουσιώδεις, να αξιοποιούν πραγματικά και όχι κατ΄ επίφαση τις εγγυήσεις που συνεπάγεται η κρίση του συνόλου του δικαστικού Σώματος και να υπηρετούν τις αρχές της δικαστικής ανεξαρτησίας και της διάκρισης των λειτουργιών».

