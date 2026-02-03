Euroleague: Την 6η σερί νίκη θέλει στο Ντουμπάι ο Ολυμπιακός

Μία ακόμη απαιτητική εβδομάδα, με διπλούς αγώνες αρχίζει για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στη Euroleague. Η Τρίτη (3/2) θα βρει και τις δύο ελληνικές ομάδες ν’ αγωνίζεται, για την 26η αγωνιστική. Στις 18:00, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα αντιμετωπίζουν την Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με στόχο την 6η διαδοχική νίκη τους και 9η στα τελευταία 10 ματς στη Euroleague. Ο Παναθηναϊκός παίρνει θέση στο τζάμπολ, στις 21:15, απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, στο Telekom Center Athens.

Την Πέμπτη (5/2), στις 21:30, ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται στο Βελιγράδι απέναντι στην Παρτιζάν για την 27η αγωνιστική, ενώ ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τη Βίρτους Μπολόνια, μία ημέρα αργότερα, την Παρασκευή (6/2, 21:15), στο ΣΕΦ.

ΝΤΟΥΜΠΑΙ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (3/2, 18:00)

Ο Ολυμπιακός… έπαιξε… μαγικό μπάσκετ για δύο δεκάλεπτα, το 1ο και το 4ο απέναντι στην Μπαρτσελόνα την περασμένη Πέμπτη (29/1) και με την 5η διαδοχική νίκη του πιστοποίησε πως διανύει περίοδο φόρμας. Τώρα, στην Coca-Cola Arena απέναντι στην Ντουμπάι (3/2, 18:00) για την 26η αγωνιστική, οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν το έξι στα έξι και την 9η νίκη τους στα τελευταία 10 ματς στη Euroleague.

Ακόμη και ο νεοαποκτηθείς Καναδός πόιντ γκαρντ Κόρι Τζόσεφ που είχε πραγματοποιήσει μόλις δύο προπονήσεις με τον Ολυμπιακό, στα 12 λεπτά που πάτησε παρκέ, απέναντι στην Μπαρτσελόνα, ξεδίπλωσε τις πτυχές του ταλέντου του και έδειξε πως σύντομα θα βρει χημεία απογειώνοντας τη νέα ομάδα του. Εκείνη, πάντως ήταν η βραδιά του Ταϊρίκ Τζόουνς… με τον χρόνο να έχει κυλήσει υπέρ του και υπέρ της ομάδας του Πειραιά από την άφιξή του, αφού ο Αμερικανός ξεπέρασε στο σύστημα αξιολόγησης τον σούπερ σταρ των Πειραιωτών Σάσα Βεζένκοφ των 20 πόντων και 11 ριμπάουντ. Ο Τζόουνς «πετούσε» στη ρακέτα έχοντας απολογισμό 16 πόντους, 8 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 3 κοψίματα και 2 ασίστ, ενώ κέρδισε και 4 φάουλ για 0 λάθη σε 20:54΄΄ λεπτά συμμετοχής.

Ο Ολυμπιακός προσγειώθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ως 2ος στον βαθμολογικό πίνακα με ρεκόρ 16-8 έχοντας αγώνα λιγότερο. Η πρώτη στον βαθμολογικό πίνακα είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενερμπαχτσέ με 17-7, δηλαδή η ομάδα που επίσης έχει αγώνα λιγότερο, καθώς η μεταξύ τους αναμέτρηση στο ΣΕΦ για την 14η αγωνιστική είχε αναβληθεί λόγω της κακοκαιρίας που έπληξε την Αττική.

Η Ντουμπάι θα πάρει θέση στο τζάμπολ ως 13η με ρεκόρ 11-14. Η Ντουμπάι προέρχεται από ήττα στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα (95-92) και θα επιδιώξει να πιάσει υψηλή απόδοση για να κοιτάξει… κατάματα τον Ολυμπιακό.

Τις ίδιες απουσίες με το παιχνίδι απέναντι στην Μπαρτσελόνα θα έχει ο Ολυμπιακός και στην αναμέτρηση με την Ντουμπάι. Εκτός μάχης παραμένει ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου, που ταλαιπωρείται από ισχιαλγία, καθώς επίσης και οι Μόντε Μόρις και Φρανκ Νιλικίνα, με τον πρώτο να είναι τραυματίας και τον δεύτερο να αισθάνεται ακόμη ενοχλήσεις. Μαζί με την αποστολή ταξίδεψε και ο Μουστάφα Φαλ, που ασφαλώς δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί, αλλά ήθελε να είναι στο πλευρό των συμπαικτών του.

Στην Ντουμπάι ο Ντέιβις Μπέρτανς είναι εκτός από την 23η αγωνιστική με τραυματισμό, ενώ ο Μπρούνο Καμπόκλο που αποκτήθηκε στις 15 Ιανουαρίου δεν έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής το ντεμπούτο του. Ο Κόστα Κόντιτς αγωνίστηκε τελευταία φορά για την 16η αγωνιστική, ενώ εκτός από την 13η βρίσκεται ο Μπούγκι Έλις. Εκτός δεδομένα είναι οι Νέιτ Μέισον και Μαμ Τζαϊτέ.

Η δύναμη του Ολυμπιακού σε αυτό το ματς είναι η άμυνά του, καθώς δέχεται 5 λιγότερους πόντους μέσο όρο εν συγκρίσει με την Ντουμπάι. Σε ριμπάουντ και ασίστ ο Ολυμπιακός υπερέχει, την ώρα που οι παίκτες του Γιούριτσα Γκόλεματς κάνουν περίπου 2 λιγότερα λάθη μέσο όρο και έχουν καλύτερο ποσοστό ευστοχίας στις βολές.

Τον αγώνα Ντουμπάι-Ολυμπιακός (18:00) θα διευθύνουν οι Εμίλιο Πέρεθ (Ισπανία), Γκίτις Βίλιους (Λιθουανία) και Μανουέλ Ατάρντ (Ιταλία),

Το πρόγραμμα των 26ης και 27ης αγωνιστικής στη Euroleague έχει ως εξής:

EUROLEAGUE

26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (3-4/2/2026)

Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου

Ντουμπάι (HAE)-Ολυμπιακός 18:00

Παναθηναϊκός-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 21:15

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Μονακό (Μονακό)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Παρί (Γαλλία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Παρτιζάν (Σερβία)

Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

27η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5-6/2/2026)

Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου

Παρτιζάν (Σερβία)-Παναθηναϊκός 21:30

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Βαλένθια (Ισπανία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μονακό (Μονακό)

Παρί (Γαλλία)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)

Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου

Ολυμπιακός-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 21:15

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 17-7

Ολυμπιακός 16-8

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-8

Βαλένθια (Ισπανία) 16-9

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 16-9

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 16-9

Μονακό (Μονακό) 15-10

Παναθηναϊκός 15-10

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 15-10

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 14-11

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 12-13

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 12-13

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 11-14

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 10-15

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 10-15

Μπασκόνια (Ισπανία) 9-16

Παρί (Γαλλία) 8-16

Παρτιζάν (Σερβία) 8-17

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-19

Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-19