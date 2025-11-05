Πόρτο Ράφτη: Σοβάδες έπεσαν πάνω σε μαθητές στο 1ο δημοτικό σχολείο – Τραυματίστηκαν δύο παιδιά – ΦΩΤΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Πόρτο Ράφτη, σοβάδες, σχολείο, μαθητές

Εκδορές στο πρόσωπο και τις πλάτες τους υπέστησαν δύο μικροί μαθητές στο στο 1ο δημοτικό σχολείο στο Πόρτο Ράφτη έπειτα από πτώση σοβάδων κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ολοήμερου, όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Κώστας Σωτηρίου».

Όπως αναφέρει ο σύλλογος εκπαιδευτικών,  «εντελώς ξαφνικά αποκολλήθηκε μεγάλο κομμάτι σοβά του ταβανιού σχολικής αίθουσας. Μέρος αυτού έπεσε στα κεφάλια 2 μικρών μαθητών με συνέπεια να υπάρχουν εκδορές στο πρόσωπο και τις πλάτες τους».

«Στις 27 Οκτωβρίου 2025 είχε γίνει έλεγχος από τον ΟΑΣΠ (Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας) όπου υπήρξαν διαβεβαιώσεις ότι όλα ήταν καλά» αναφέρει επίσης ο σύλλογος εκπαιδευτικών.

Και προσθέτει:  «Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου εξετάζοντας προσεχτικότερα όλες τις αίθουσες του ορόφου παρατήρησαν εκτεταμένα σημεία υγρασίας τα οποία άλλωστε έχουν αναφέρει από προηγούμενη σχολική χρονιά. Είναι σαφές ότι είναι αναγκαίος συστηματικός τεχνικός έλεγχος σε όλες τις αίθουσες με πιστοποίηση ότι αυτά θα αντιμετωπιστούν πριν φιλοξενήσουν και πάλι τον μαθητικό πληθυσμό».

