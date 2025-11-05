ΣΥΡΙΖΑ για Χατζηδάκη: «Αντί να απολογηθεί για τους απίστευτους ισχυρισμούς ότι δήθεν δεν ήξερε, ζητάει και τα ρέστα»

«Δεν προκαλούν καμία έκπληξη τα κραυγαλέα ψέματα, οι υπεκφυγές και η ανευθυνότητα του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, αναφορικά με τις αποκαλύψεις της Εφημερίδας των Συντακτών ως προς την ενημέρωση που είχε ο ίδιος και η κυβέρνηση από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ για το επίμαχο σχέδιο συρρίκνωσης του οργανισμού», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Κι αυτό γιατί όλα αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν την ταυτότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπως φάνηκε και από το ότι έφτασαν στο σημείο να ματαιώσουν τη συνεδρίαση της Επιτροπής της Βουλής, η συνεδρίαση της οποίας αποφασίστηκε κατόπιν αιτήματος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, προκειμένου να συζητηθεί το λουκέτο στα 204 υποκαταστήματα του οργανισμού», σημειώνει, επισημαίνοντας πως «σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, ο τέως διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γρ. Σκλήκας, ο οποίος εξαναγκάστηκε χθες σε παραίτηση στην απέλπιδα προσπάθεια της κυβέρνησης να αποποιηθεί των ευθυνών της, είχε στείλει, ήδη από τις 10 Οκτωβρίου, αναλυτική επιστολή στον κ. Χατζηδάκη, στην οποία περιγράφεται με πλήρη λεπτομέρεια το σχέδιο συρρίκνωσης των ΕΛΤΑ». «Και ο κ. Χατζηδάκης αντί να απολογηθεί για τους απίστευτους ισχυρισμούς ότι δήθεν δεν ήξερε, ζητάει και τα ρέστα, παριστάνοντας τον θιγμένο, αλλά και το θύμα, αφού κάνει λόγο για στοχοποίηση! Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, εξακολουθεί να ψεύδεται αφού ισχυρίζεται πως δεν είχε συγκεκριμένη ενημέρωση για τα καταστήματα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο, τη στιγμή που η επιστολή του κ. Σκλήκα που δημοσίευσε η εφημερίδα περιέχει πλήρη πίνακα για τον αριθμό των καταστημάτων που κλείνουν ανά νομό», συμπληρώνει.

«Όλα αυτά θα προκαλούσαν γέλιο αν δεν επρόκειτο για κάτι τόσο σοβαρό όπως η υπονόμευση ενός δημόσιου οργανισμού που εξυπηρετεί χιλιάδες ανθρώπους και ιδίως όσους και όσες ζουν στην περιφέρεια. Πώς είναι δυνατόν να ξεστομίζει ένας υπουργός -και μάλιστα αντιπρόεδρος της κυβέρνησης- ότι δεν ήξερε, ιδίως όταν είχε πλήρη γνώση εδώ κι ένα μήνα; Πώς είναι δυνατόν να ισχυρίζεται ότι δεν είχε την πλήρη εικόνα; Ακόμα κι αν δεν την είχε -που την είχε, όπως αποκαλύφθηκε- γιατί δεν ζήτησε διευκρινίσεις;», σχολιάζει η Κουμουνδούρου και καταλήγει:

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν πρόκειται να γλιτώσει από τη λογοδοσία. Πρέπει να ενημερωθούν οι πάντες για το καταστροφικό σχέδιο της για τα ΕΛΤΑ και βεβαίως το σχέδιο αυτό πρέπει να ακυρωθεί».

