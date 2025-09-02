Πολιτική Προστασία: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, Τρίτη (2/9) – Ποιες περιοχές είναι σε «κίτρινο» συναγερμό

Για σήμερα, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) προβλέπει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου δείχνει αυξημένη επικινδυνότητα για Αττική, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο και Λασίθι. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι αυτών των περιοχών έχουν ήδη ενημερωθεί, ώστε να βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών.

Η Γενική Γραμματεία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά από αμέλεια, όπως:

Κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή άλλων υπολειμμάτων καθαρισμού.

Χρήση μηχανημάτων που βγάζουν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα ή συσκευές συγκόλλησης. Επίσης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών και η ρίψη αναμμένων τσιγάρων.

Καύση αγρών, που απαγορεύεται αυστηρά σε όλη την αντιπυρική περίοδο.

Σε περίπτωση που εντοπίσουν φωτιά, οι πολίτες πρέπει να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στο civilprotection.gov.gr.