Πολιτική Προστασία: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, σήμερα (23/8) στην Αττική και σε άλλες 30 περιοχές

Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα, Σάββατο 23 Αυγούστου, στην Περιφέρεια Αττικής. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, στον οποίο η περιοχή κατατάσσεται στην κατηγορία 3 (Υψηλή).

Η συγκεκριμένη κατηγορία σημαίνει ότι είναι πιθανό να εκδηλωθεί αυξημένος αριθμός πυρκαγιών, αρκετές από τις οποίες ενδέχεται να είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Οι δυσκολίες προκύπτουν κυρίως από τη μορφολογία του εδάφους και τις τοπικές καιρικές συνθήκες, όπως οι άνεμοι που αναμένεται να πνέουν στην περιοχή.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) σήμερα σε: