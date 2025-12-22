Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα άσκησε ο Εισαγγελέας σε 3 αγρότες

Enikos Newsroom

κοινωνία

αγρότες

Για δύο αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ελέγχονται τρεις αγρότες μεταξύ των οποίων και γνωστός συνδικαλιστής, που συμμετέχει στο μπλόκο των Μαλγάρων.

Για τον συγκεκριμένο ελεγχόμενο αγρότη, μάλιστα, ο Εισαγγελέας οργανωμένου εγκλήματος εξέδωσε επείγουσα διάταξη δέσμευσης όλων των περιουσιακών του στοιχείων καθώς φαίνεται σε βάρος του να προκύπτουν στοιχεία για την διάπραξη αδικημάτων σχετικών με επιδοτήσεις με ψευδή στοιχεία.

Οι υπό διερεύνηση κατηγορίες φαίνεται να αφορούν απάτη (κοινή και διακεκριμένη) σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις.

Συμφώνα με πληροφορίες, η δικογραφία, σε ό,τι αφορά τον συνδικαλιστή, περιέχει αποτελέσματα ελέγχων της Οικονομικής Αστυνομίας σύμφωνα με τα οποία φέρεται να έχει λάβει επιδοτήσεις ύψους 122 χιλιάδων ευρώ που τίθενται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Από τους εκτεταμένους ελέγχους σε ΑΦΜ προέκυψε η ενδεχόμενη εμπλοκή σε αμφισβητούμενες επιδοτήσεις και των άλλων δύο αγροτών που πλέον είναι ελεγχόμενοι, με επίμαχα ποσά τις 130 και 170 χιλιάδες ευρώ. Πρόκειται για αγρότες από την Κρήτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

