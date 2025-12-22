LIVE η κίνηση: Κυκλοφοριακή συμφόρηση σε Κηφισό, Κηφισίας και στο κέντρο της Αθήνας – Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό 

Μποτιλιάρισμα καταγράφεται το απόγευμα της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου, σε πολλούς από τους κεντρικούς άξονες της Αττικής.

Συγκεκριμένα, η κίνηση είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένη στον Κηφισό, ενώ η ίδια εικόνα επικρατεί και στην λεωφόρο Κηφισίας, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας.

Παράλληλά, προβλήματα καταγράφονται στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τη Μεσογείων, την κάθοδο της Βασιλίσσης Σοφίας, τη Σταδίου και τη Βουλιαγμένης.

Την ίδια στιγμή, έντονη είναι η κίνηση και στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στη λεωφόρο Ποσειδώνος και συγκεκριμένα από Αλίμου μέχρι Καραϊσκάκη στο ρεύμα προς Πειραιά.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό και συγκεκριμένα 5′-10′ από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10′-15′ στην έξοδο για Πειραιά. Οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο φτάνουν τα 20′-25′ από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισίας.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5′-10′ από Πλακεντίας έως Κηφισίας,

10′-15′ στην έξοδο για Πειραιά.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

20′-25′ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

Δείτε live την κίνηση

Δείτε εδώ το δελτίο κυκλοφορίας από την Τροχαία.