Πειραιάς: Εξιτήριο για 21 τραυματίες και το ανήλικο παιδί μετά την πρόσκρουση τραμ σε λεωφορείο – Στο νοσοκομείο παραμένουν μια επιβάτιδα και ο ένας οδηγός 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Εξιτήριο έλαβαν το βράδυ της Τετάρτης 21 τραυματίες από τα νοσοκομεία Θριάσιο και ΚΑΤ, μετά το τροχαίο ατύχημα που συνέβη το απόγευμα της ίδιας ημέρας στον Πειραιά, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από ΣΤΑ.ΣΥ και Ο.ΣΥ.. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στη σύγκρουση.

Σημειώνεται ότι το μεσημέρι της Πέμπτης, πήρε εξιτήριο από το Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία και το ανήλικο παιδί που είχε τραυματιστεί, ενώ εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο ΚΑΤ μια επιβάτιδα και ο οδηγός του τραμ.

Υπενθυμίζεται ότι όλα συνέβησαν όταν τραμ προσέκρουσε σε λεωφορείο, την ώρα που αποβίβαζε επιβάτες σε στάση, επί της οδού Μικράς Ασίας, στο ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«Σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση των συνθηκών, που οδήγησαν στη σύγκρουση οχήματος Τραμ με ακινητοποιημένο αστικό λεωφορείο, το απόγευμα της Τετάρτης 10/09 στην οδό Μικράς Ασίας στον Πειραιά από τις αρμόδιες Αρχές με τη συνδρομή της ΣΤΑ.ΣΥ και της ΟΣΥ. Οι δύο εταιρείες συνεισφέρουν στην έρευνα των Αρχών, θέτοντας στη διάθεσή τους σχετικό βιντεοληπτικό υλικό, αλλά και το καταγραφικό δεδομένων ταχύτητας του Τραμ.

Από την πρώτη στιγμή, Διοικήσεις και εργαζόμενοι των αρμόδιων υπηρεσιών της Ο.ΣΥ και της ΣΤΑ.ΣΥ έσπευσαν στο σημείο του ατυχήματος και συνέδραμαν στην επιχείρηση της Τροχαίας και του ΕΚΑΒ.

Έχοντας ως βασική προτεραιότητα την υγεία των τραυματιών, επιβατών και οδηγών, Διοικήσεις και εργαζόμενοι των δύο εταιρειών βρέθηκαν εξαρχής στο πλευρό των διακομισθέντων στα νοσοκομεία. Από αυτούς, 21 έλαβαν το βράδυ της Τετάρτης εξιτήριο από τα νοσοκομεία Θριάσιο και ΚΑΤ και το ανήλικο παιδί πήρε εξιτήριο το μεσημέρι της Πέμπτης από το Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο ΚΑΤ μια επιβάτιδα και ο οδηγός του Τραμ (καρδιολογική κλινική), με την κατάσταση της υγείας τους να μην κρίνεται ανησυχητική.

Το βράδυ της Τετάρτης επίσης, υπήρξε μέριμνα για τη μεταφορά στην οικία τους των επιβατών, που έλαβαν εξιτήριο και δεν διέθεταν μέσο μεταφοράς.

Ο οδηγός του λεωφορείου, έμπειρος και με επιχειρησιακή επάρκεια ακολούθησε κατά γράμμα τον κανονισμό λειτουργίας και προχώρησε σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες. Ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις Αρχές και στη συνέχεια έδωσε τις πρώτες βοήθειες στους τραυματισμένους επιβάτες. Ο ίδιος διακομίστηκε στο Θριάσιο, με τραύμα στο κεφάλι και έλαβε εξιτήριο.

ΣΤΑ.ΣΥ και Ο.ΣΥ εκφράζουμε και πάλι τη λύπη μας για το συμβάν, ζητάμε συγνώμη από τους πολίτες και το επιβατικό μας κοινό για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία που προκλήθηκε και στεκόμαστε έμπρακτα στο πλευρό των τραυματιών».

