Πάτμος: Στο νοσοκομείο 62χρονη που τραυματίστηκε σε τουριστικό σκάφος – Συνελήφθη ο καπετάνιος 

Ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Πάτμο, όταν 62χρονη Ιταλίδα τουρίστρια τραυματίστηκε επάνω σε επαγγελματικό-τουριστικό σκάφος με 11 επιβάτες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του λιμενικού, η γυναίκα γλίστρησε από σκάλα του σκάφους, όταν αυτό επιβράδυνε απότομα, πιθανότητα επειδή έπεσε σε ύφαλο στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά του νησιού. Η 62χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας της Πάτμου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο της Ρόδου για περαιτέρω φροντίδα.

Κατά την επιθεώρηση του υφάλου από δύτη, διαπιστώθηκε πως είχε σπάσει το δεξί πηδάλιο. Ο 64χρονος καπετάνιος του σκάφους συνελήφθη για σωματική βλάβη από αμέλεια, ενώ οι λιμενικές αρχές απαγόρευσαν τον απόπλου του τουριστικού σκάφους, μέχρι να δοθεί πιστοποιητικό αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα.