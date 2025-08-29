Παλλήνη: Προφυλακιστέος ο 48χρονος δημοτικός υπάλληλος που κατηγορείται για εμπρησμό – «Λάθος άνθρωπο πιάσατε» υποστήριξε

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 48χρονος υπάλληλος του Δήμου Παλλήνης, ο οποίος κατηγορείται για την πρόκληση τεσσάρων πυρκαγιών στην Παλλήνη, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

της Άννας Κανδύλη

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την απολογία του φέρεται να αρνήθηκε τους εμπρησμούς, ισχυριζόμενος ότι δεν είναι αληθές πως ομολόγησε ότι αυτός έβαλε τις φωτιές.

«Λάθος άνθρωπο πιάσατε… Δεν έχω σχέση με τις πυρκαγιές. Ουδέποτε παραδέχτηκα κάτι τέτοιο. Κλήθηκα να δώσω μια κατάθεση κι εκεί με συνέλαβαν, παρά το γεγονός ότι από την έρευνα που διενεργήθηκε στην τσάντα μου και στο βανάκι, δεν βρέθηκε κάτι το μεμπτό. Πουθενά δεν εμφανίζομαι σε βίντεο να βάζω φωτιές . Επειδή είδαν πολλές φορές το βανάκι να περνάει από τις περιοχές, με θεώρησαν ύποπτο. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε κατάθεση που να με ενοχοποιεί. Κάποιος που να λέει ότι έβαλα φωτιά, ή ότι με είδε να πετάω κάτι», φέρεται να είπε ο κατηγορούμενος.

Σύμφωνα δε με τον συνήγορό του Λευτέρη Κωνσταντινίδη, ποτέ δεν παραδέχθηκε ότι είχε εθισμό στον τζόγο και πως όταν έχανε έβαζε τις φωτιές. «Αν είχε εθισμό στον τζόγο, όπως γράφτηκε, θα είχε αναφερθεί στις γνωματεύσεις ψυχιάτρου και παθολόγου , οι οποίοι τον είχαν εξετάσει αρχές Αυγούστου λόγω της εργασίας του», σημείωσε ο κ. Κωνσταντινίδης.

Κατά την έρευνα που πραγματοποίησαν οι άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), στην κατοχή του 48χρονου καθώς και στο όχημα που χρησιμοποιούσε, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν – μεταξύ άλλων, αναπτήρες, κουτάκια με σπίτια, μπουκάλια με εύφλεκτο υλικό, κομμένα χαρτιά, πολλές τραπεζικές κάρτες και αρκετά χρήματα σε μετρητά.