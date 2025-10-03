Ομόνοια: Βίντεο ντοκουμέντο από το αιματηρό επεισόδιο με τους πυροβολισμούς

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ομόνοια: Βίντεο ντοκουμέντο από το αιματηρό επεισόδιο με τους πυροβολισμούς

Βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας, από την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (03/10), σε βάρος ενός αλλοδαπού, στην περιοχή της Ομόνοιας.

Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 3:30 τα ξημερώματα, όταν σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, δύο άτομα, ένας αλλοδαπός και ένας ημεδαπός, συνεπλάκησαν άγρια με έναν αλλοδαπό.

Κάποια στιγμή λοιπόν, ο ένας από τους δυο δράστες σήκωσε πιστόλι και πυροβόλησε τουλάχιστον δύο φορές το θύμα στο δεξί του ώμο, ενώ στη συνέχεια και οι δύο τους εξαφανίστηκαν.

Στο βίντεο που παρουσιάζει η ΕΡΤ φαίνεται ένας από τους δύο δράστες να ανεβαίνει τον πεζόδρομο δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου στην περιοχή της Ομόνοιας, να κινείται προς την είσοδο μιας διπλανής πολυκατοικίας, να στέκεται σε αυτό το σημείο για ελάχιστα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια να επιστρέφει, στο σημείο της επίθεσης.

Διακρίνεται να σηκώνει το χέρι του, στο οποίο ενδεχομένως κρατά το πιστόλι της ένοπλης επίθεσης, να πυροβολεί και στη συνέχεια να εξαφανίζεται προς το προαύλιο της εκκλησίας.

Στο ίδιο βίντεο διακρίνεται ένα δεύτερο άτομο, το οποίο εκτιμάται ότι είναι ο συνεργός του, να διαφεύγει με ένα ποδήλατο προς την πλατεία Ομονοίας.

Το θύμα παρέμεινε αιμόφυρτο στο σημείο, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Στο σημείο κλήθηκαν και αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που εντόπισε και περισυνέλλεξαν δύο κάλυκες από την επίθεση και φυσικά συνεχίζουν την έρευνα συλλέγοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους δύο δράστες της ένοπλης επίθεσης.

14:52 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

14:32 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

14:26 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

14:10 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

