Επεισόδιο με πυροβολισμό στο κέντρο της Αθήνας – Ένας τραυματίας στο νοσοκομείο

Επεισόδιο με πυροβολισμό στο κέντρο της Αθήνας σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (3/10).

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, δύο άτομα άνοιξαν πυρ και τραυμάτισαν ευτυχώς ελαφρά στον ώμο έναν αλλοδαπό ο οποίος κινούνταν στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου κοντά στην Ομόνοια.

Το θύμα μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», ενώ οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες της ένοπλης επίθεσης

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο ένας εκ των δραστών εκτιμάται ότι είναι αλλοδαπός.

