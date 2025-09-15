Νέα Ιωνία: Γυναίκες παρίσταναν τις πελάτισσες και έκλεβαν ακριβά φορέματα – «Είχαν έρθει να το κάνουν αλλαγή, γιατί δεν τους ταίριαζε το νούμερο»

Επιτήδειοι μπαίνουν σε καταστήματα εκμεταλλευόμενοι την κίνηση, ώστε να αρπάξουν ακριβά προϊόντα από τα ράφια.

Στο βίντεο – ντοκουμέντο που φέρνει στη δημοσιότητα το Star, σε γνωστό κατάστημα ρούχων στη Νέα Ιωνία, δύο γυναίκες παριστάνουν τις πελάτισσες, κοιτώντας δήθεν τι να αγοράσουν. Το μαγαζί είναι γεμάτο κόσμο. Η μια κρατά ένα κόκκινο φόρεμα αξίας 380 ευρώ. Στη συνέχεια το διπλώνει και το βάζει σε μια τσάντα που κρατά η δεύτερη και απομακρύνεται από κοντά της για να μην δώσει στόχο.

Λίγο πιο μετά, με γρήγορες κινήσεις αρπάζει ακόμη ένα ρούχο και το βάζει και αυτό στην τσάντα που κρατάει.

«Ήτανε πολύ ψύχραιμες. Πάρα πολύ ψύχραιμες, σαν να μην συμβαίνει τίποτα και οι δύο. Η μία βοηθούσε την άλλη. Βέβαια, αυτό για να το προσέξεις έπρεπε να είσαι εστιασμένη σε αυτές. Είναι δύσκολο όταν έχεις πολύ κόσμο», είπε υπάλληλος του καταστήματος.

Οι κινήσεις τους καταγράφονται καρέ – καρέ από τις κάμερες ασφαλείας, εκείνες όμως δεν πτοούνται. Συνεχίζουν τη δράση τους, βάζοντας στο στόχαστρο άλλα αξεσουάρ. Από τη βιτρίνα αρπάζουν ακόμη και σκουλαρίκια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εκτιμάται ότι οι δύο γυναίκες έχουν «χτυπήσει» και σε άλλα καταστήματα, με τους αστυνομικούς να έχουν τις φωτογραφίες τους στα χέρια και να σαρώνουν την περιοχή προκειμένου να τις εντοπίσουν και να τις συλλάβουν.

«Στο παρελθόν έχει συμβεί το εξής: Έχουν πάρει ρούχο από το κατάστημα και έχουν τόσο θράσος, που έχουν έρθει να το κάνουν αλλαγή, γιατί δεν τους ταίριαζε και το νούμερο», πρόσθεσε η υπάλληλος του καταστήματος.