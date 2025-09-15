Νέα Ιωνία: Γυναίκες παρίσταναν τις πελάτισσες και έκλεβαν ακριβά φορέματα – «Είχαν έρθει να το κάνουν αλλαγή, γιατί δεν τους ταίριαζε το νούμερο»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Νέα Ιωνία: Γυναίκες παρίσταναν τις πελάτισσες και έκλεβαν ακριβά φορέματα

Επιτήδειοι μπαίνουν σε καταστήματα εκμεταλλευόμενοι την κίνηση, ώστε να αρπάξουν ακριβά προϊόντα από τα ράφια.

Νέα Ιωνία: Συναγερμός για την εξαφάνιση 17χρονου από χώρο φιλοξενίας

Στο βίντεο – ντοκουμέντο που φέρνει στη δημοσιότητα το Star, σε γνωστό κατάστημα ρούχων στη Νέα Ιωνία, δύο γυναίκες παριστάνουν τις πελάτισσες, κοιτώντας δήθεν τι να αγοράσουν. Το μαγαζί είναι γεμάτο κόσμο. Η μια κρατά ένα κόκκινο φόρεμα αξίας 380 ευρώ. Στη συνέχεια το διπλώνει και το βάζει σε μια τσάντα που κρατά η δεύτερη και απομακρύνεται από κοντά της για να μην δώσει στόχο.

Λίγο πιο μετά, με γρήγορες κινήσεις αρπάζει ακόμη ένα ρούχο και το βάζει και αυτό στην τσάντα που κρατάει.

«Ήτανε πολύ ψύχραιμες. Πάρα πολύ ψύχραιμες, σαν να μην συμβαίνει τίποτα και οι δύο. Η μία βοηθούσε την άλλη. Βέβαια, αυτό για να το προσέξεις έπρεπε να είσαι εστιασμένη σε αυτές. Είναι δύσκολο όταν έχεις πολύ κόσμο», είπε υπάλληλος του καταστήματος.

Οι κινήσεις τους καταγράφονται καρέ – καρέ από τις κάμερες ασφαλείας, εκείνες όμως δεν πτοούνται. Συνεχίζουν τη δράση τους, βάζοντας στο στόχαστρο άλλα αξεσουάρ. Από τη βιτρίνα αρπάζουν ακόμη και σκουλαρίκια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εκτιμάται ότι οι δύο γυναίκες έχουν «χτυπήσει» και σε άλλα καταστήματα, με τους αστυνομικούς να έχουν τις φωτογραφίες τους στα χέρια και να σαρώνουν την περιοχή προκειμένου να τις εντοπίσουν και να τις συλλάβουν.

«Στο παρελθόν έχει συμβεί το εξής: Έχουν πάρει ρούχο από το κατάστημα και έχουν τόσο θράσος, που έχουν έρθει να το κάνουν αλλαγή, γιατί δεν τους ταίριαζε και το νούμερο», πρόσθεσε η υπάλληλος του καταστήματος.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Scrotox: Γιατί όλο και περισσότεροι άνδρες επιλέγουν botox για σφριγηλούς όρχεις;

11 τρόποι για να αντιμετωπίσετε τις σακούλες κάτω από τα μάτια φυσικά

Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο

Γαλλικά ομόλογα: Γιατί οι αποδόσεις τους δεν θυμίζουν χώρα του πυρήνα της Ευρωζώνης

Ειδοποιήσεις υψηλής αρτηριακής πίεσης της Apple: Πότε και πού θα είναι διαθέσιμες

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
23:05 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Ανησυχία για τις μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη: Τη Δευτέρα η έκτακτη σύσκεψη στην Αθήνα – Αποχώρησαν όσοι βρίσκονταν στη Γαύδο

Αύριο, Δευτέρα (15/09), αναμένεται να πραγματοποιηθεί έκτακτη σύσκεψη στην Αθήνα, με αφορμή το...
22:10 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 14/9/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε η κλήρωση με αριθμό 2962 του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Κυριακής (14/9). Οι τυχεροί αριθμοί που...
18:04 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Έβρος: Φωτιά σε δασική έκταση στην Αισύμη – Σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα 

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το απόγευμα της Κυριακής (14/09), έπειτα από φωτι...
16:57 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Σύνταγμα: 5 συλλήψεις για τη συμπλοκή Ισραηλινών με Παλαιστίνιους μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Σε 5 συλλήψεις προχώρησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος σχετικά με τη σ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος