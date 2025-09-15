ΗΠΑ: Συγγνώμη ζήτησε παρουσιαστής του Fox News για την πρότασή του να θανατώνονται οι ψυχικά διαταραγμένοι άστεγοι

Ο παρουσιαστής της εκπομπής Fox & Friends στις ΗΠΑ ζήτησε συγγνώμη για την δήλωσή του ότι οι ψυχικά ασθενείς άστεγοι θα πρέπει να λαμβάνουν θανατηφόρες ενέσεις, λέγοντας ότι το σχόλιό του ήταν «υπερβολικά σκληρό».

Το σχόλιο του Brian Kilmeade προκάλεσε κατακραυγή. Κατά την διάρκεια της εκπομπής της Τετάρτης με θέμα την δολοφονία της νεαρής Ουκρανής στην Βόρεια Καρολίνα, ο συμπαρουσιαστής του Kilmeade, ο Lawrence Jones, δήλωσε ότι οι ψυχικά ασθενείς άστεγοι θα πρέπει να αποδεχτούν προγράμματα θεραπείας ή να φυλακιστούν. Και ο Kilmeade υπερθεμάτισε: «Ή ακούσια θανατηφόρα ένεση, ή κάτι τέτοιο. Απλώς σκοτώστε τους».

Ένας 34χρονος άνδρας με βεβαρημένο ποινικό μητρώο κατηγορήθηκε για τη δολοφονία της νεαρής Ουκρανής. Η μητέρα του δήλωσε στην τοπική τηλεόραση ότι τον είχε βάλει σε ίδρυμα παρά την θέλησή του και ότι είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια.

«Ζητώ συγγνώμη γι’ αυτό το εξαιρετικά σκληρό σχόλιο», δήλωσε ο Kilmeade στον αέρα.

«Προφανώς γνωρίζω ότι δεν ενεργούν όλοι οι ψυχικά ασθενείς άστεγοι όπως ο δράστης στην Βόρεια Καρολίνα, καθώς και ότι πάρα πολλοί άστεγοι αξίζουν την κατανόηση και τη συμπόνια μας».

Το Fox News απέφυγε να σχολιάσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

