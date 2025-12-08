Νέα ένταση στο Ηράκλειο: Αγρότες μπήκαν με τρακτέρ στο χώρο του αεροδρομίου – Eπιχείρησαν να σπάσουν το μπλόκο των ΜΑΤ – ΒΙΝΤΕΟ

Αγρότες και κτηνοτρόφοι επιχειρούν εκ νέου να σπάσουν το μπλόκο των ΜΑΤ στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα να πλησιάζουν τις εισόδους του αερολιμένα και τους συγκεντρωμένους να προσπαθούν να περάσουν την κλούβα των αστυνομικών δυνάμεων.

Νωρίτερα, επικράτησαν πρωτοφανείς σκηνές στο «Ν. Καζαντζάκης», όταν ομάδα διαδηλωτών κατάφερε να εισβάλει στις εγκαταστάσεις, φτάνοντας ακόμη και στον χώρο της πίστας. Η αρχική εισβολή οδήγησε τις αρχές σε άμεση αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου, με τουλάχιστον δέκα πτήσεις να ακυρώνονται. Λίγο πριν τις 17:00, οι διαδηλωτές αποχώρησαν από την πίστα, επιτρέποντας να ξεκινήσει η διαδικασία μερικής αποκατάστασης της λειτουργίας.