Νέα ένταση στο Ηράκλειο: Αγρότες μπήκαν με τρακτέρ στο χώρο του αεροδρομίου – Eπιχείρησαν να σπάσουν το μπλόκο των ΜΑΤ – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Νέα ένταση στο Ηράκλειο: Αγρότες μπήκαν με τρακτέρ στο χώρο του αεροδρομίου – Eπιχείρησαν να σπάσουν το μπλόκο των ΜΑΤ – ΒΙΝΤΕΟ

Αγρότες και κτηνοτρόφοι επιχειρούν εκ νέου να σπάσουν το μπλόκο των ΜΑΤ στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα να πλησιάζουν τις εισόδους του αερολιμένα και τους συγκεντρωμένους να προσπαθούν να περάσουν την κλούβα των αστυνομικών δυνάμεων.

Νωρίτερα, επικράτησαν πρωτοφανείς σκηνές στο «Ν. Καζαντζάκης», όταν ομάδα διαδηλωτών κατάφερε να εισβάλει στις εγκαταστάσεις, φτάνοντας ακόμη και στον χώρο της πίστας. Η αρχική εισβολή οδήγησε τις αρχές σε άμεση αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου, με τουλάχιστον δέκα πτήσεις να ακυρώνονται. Λίγο πριν τις 17:00, οι διαδηλωτές αποχώρησαν από την πίστα, επιτρέποντας να ξεκινήσει η διαδικασία μερικής αποκατάστασης της λειτουργίας.

21:23 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Ηράκλειο: 2 συλλήψεις για τα επεισόδια στις αγροτικές κινητοποιήσεις 

Σε 2 συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές στο Ηράκλειο, για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στα πλαίσια ...
21:11 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Νέος πρόεδρος του ΔΣΑ ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος με 61,29% – «Νίκη όλων των δικηγόρων, σας θέλω δίπλα μου»

Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για την επόμενη τετραετία αναδείχθηκε ο Ανδρέας Κουτσ...
21:08 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Υπόθεση Μουρτζούκου: Ζητά να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη – Επιμένει ότι άλλοι τον σκότωσαν – ΒΙΝΤΕΟ

Για τις εξελίξεις στην υπόθεση της Αμαλιάδας, μίλησε ο δικηγόρος της Ειρήνης Μουρτζούκου η οπο...
21:01 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Αρτέμιδα: Κάτοικος καταγγέλλει ότι δεν έχει πρόσβαση στο σπίτι της, σε κάθε κακοκαιρία – «Δεν έχουν φτιάξει τον δρόμο εδώ και 25 χρόνια και μετατρέπεται σε ποτάμι»

Σε απόγνωση βρίσκεται κάτοικος της Αρτέμιδας Αττικής, που καταγγέλλει στο enikos.gr ότι σε κάθ...
