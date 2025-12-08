Άγιος έρωτας: Συγκλονιστικό επεισόδιο απόψε με σκηνές βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία

Οι συγκλονιστικές εξελίξεις της σειράς «Άγιος Έρωτας» τον οδήγησαν για μία ακόμη φορά στο μαγευτικό Γαλαξίδι, για τις ανάγκες μιας ξεχωριστής και πολύ εντυπωσιακής σκηνής.

Μια καταδίωξη εν πλω των αδελφών Παυλίδη, τη στιγμή που προσπαθούν να παραλάβουν ένα παράνομο φορτίο και πέφτουν στην ενέδρα της χωροφυλακής.

Στην δύσκολη αλλά και συναρπαστική σκηνή πήραν μέρος πέντε σκάφη, ενώ απαιτήθηκε ειδικός τεχνολογικός εξοπλισμός και drone, αλλά και απόλυτος συντονισμός όλων των συντελεστών από ξηρά και θάλασσα, καθώς όλη η δράση γυρίστηκε εν πλω κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που παρακολουθούμε σκηνές κινηματογραφικού επιπέδου και υψηλών προδιαγραφών παραγωγής στην αγαπημένη σειρά. Και είναι ένας από τους λόγους που την κάνουν ξεχωριστή στις καρδιές των τηλεθεατών.

Η κάμερα του Alpha βρέθηκε στα γυρίσματα και κατέγραψε όλο το παρασκήνιο.

Δείτε το ρεπορτάζ

Τι θα δούμε απόψε στις 21:00:

Η Χριστίνα συγκλονίζεται όταν μαθαίνει πως ο Παύλος την κατηγορεί για τον φόνο της Κατρίν, ο Αντρέας όμως τη διαβεβαιώνει ότι θα αποδείξει την αθωότητά της. Ο πατήρ Νικόλαος συγκινείται που η Χλόη τού επιτρέπει να περάσει λίγο χρόνο με τον γιο του, προτού φύγει και πάλι για το σανατόριο· όπου τα νέα για την υγεία της Πετρούλας είναι αμφίσημα.

Ο Στέφανος και ο Πέτρος επιχειρούν να παραλάβουν ένα παράνομο φορτίο με τη βοήθεια του Λούη, όμως η ενέδρα που τους στήνει η χωροφυλακή μετατρέπει τη νύχτα σε αιματηρή τραγωδία.

Ο Στέφανος και ο Πέτρος καταφεύγουν στον Χάρη για βοήθεια και του αποκαλύπτουν το μυστικό τους, παρακαλώντας τον να το κρατήσει κρυφό. Την ίδια στιγμή, ο Παύλος χρησιμοποιεί τη Σοφία για να απειλήσει τη Χριστίνα, ενώ η Θάλεια εκπλήσσεται από τη νέα στρατηγική που σκοπεύει να ακολουθήσει ο Αντρέας.

Κι ενώ η Χλόη και ο Αργύρης αγωνιούν για την τύχη της κόρης τους, μια τραγική είδηση έρχεται να εντείνει ακόμη περισσότερο την ανησυχία τους.

Δείτε το trailer:

21:37 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

