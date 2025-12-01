Μεσσήνη: 65χρονος πυρπόλησε δύο περιπολικά έξω από το Αστυνομικό Τμήμα

Σύνοψη
  • Ένας 65χρονος στη Μεσσήνη προκάλεσε φθορές σε δύο περιπολικά οχήματα έξω από το Αστυνομικό Τμήμα, περιλούζοντάς τα με εύφλεκτο υγρό. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Κυριακής.
  • Ο άνδρας, γνωστός στις Αρχές για παλαιότερες υποθέσεις εμπρησμών, φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά ζητήματα και είχε εκφράσει παράπονα για τις δυσκολίες της ζωής του. Η φωτιά σβήστηκε άμεσα από τον αξιωματικό υπηρεσίας.
  • Ο 65χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγα λεπτά μετά το συμβάν από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Περιπολικό

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (30/11) στη Μεσσήνη, όταν 65χρονος, γνωστός στις Αρχές για παλαιότερες υποθέσεις εμπρησμών, προκάλεσε μικρές φθορές σε δύο υπηρεσιακά οχήματα έξω από το Αστυνομικό Τμήμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο άνδρας εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα και εξέφρασε παράπονα για τις δυσκολίες της ζωής του, ενώ φαίνεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά ζητήματα. Λίγα λεπτά αργότερα περιέλουσε με εύφλεκτο υγρό – έχοντας μαζί του μπιτόνι με βενζίνη – δύο περιπολικά οχήματα, προκαλώντας εστία φωτιάς και σημαντικές φθορές.

Τη φωτιά κατάφερε να σβήσει άμεσα ο αξιωματικός υπηρεσίας, χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρα, αποτρέποντας μεγαλύτερες ζημιές.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας εντόπισαν τον 65χρονο λίγα λεπτά μετά το περιστατικό και τον συνέλαβαν. Ο άνδρας οδηγήθηκε στην Ασφάλεια, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να παρουσιαστεί στον εισαγγελέα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

15:26 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

