Ζαχαριάδης στον Realfm 97,8: «Οι αγρότες έχουν δίκιο – Ο κ. Μητσοτάκης τους είπε ψέματα»

Σύνοψη
  • Ο Κώστας Ζαχαριάδης στον Realfm 97,8 δήλωσε πως «οι αγρότες έχουν δίκιο» και κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι «τους είπε ψέματα» σχετικά με τις ενισχύσεις, καθώς έλαβαν λιγότερο από το αναμενόμενο.
  • Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ επέκρινε τις ενεργειακές συμφωνίες, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση αποδυναμώνει τη συμμετοχή των πρώην ΕΛΠΕ και του δημοσίου στο ενεργειακό μείγμα, παρά την εκτίμηση για μεγάλα κοιτάσματα.
  • Ο κ. Ζαχαριάδης επιβεβαίωσε την παρουσία του στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στις 3 Δεκεμβρίου, δηλώνοντας «Aυτονόητα θα πάω» και πως έχει παραστεί σε όλες τις εκδηλώσεις του Ιδρύματος.
Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τις ενεργειακές συμφωνίες και τον Αλέξη Τσίπρα μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από τη συχνότητα του Realfm 97,8.

«Κατ΄αρχήν να συνεννοηθούμε ότι οι αγρότες έχουν δίκιο. Ο κ. Μητσοτάκης τους είπε ψέματα. Τους είπε ότι θα πληρωθούν. Αντί για 70% πήραν λίγο πάνω από 40% της ενίσχυσης που αντιστοιχεί και τώρα οι άνθρωποι διεκδικούν όχι να κλείσουν τον δρόμο, τα λιμάνια και τα αεροδρόμια και να δημιουργήσουν πρόβλημα. Δεν είναι αυτή η διεκδίκησή τους. Η διεκδίκησή τους είναι τα λεφτά τα οποία τους οφείλουν για να μπορέσουν να ζήσουν την οικογένειά τους, να προχωρήσουν την καλλιέργεια και την παραγωγή να τους δοθούν», είπε ο Κώστας Ζαχαριάδης.

«Εμείς στηρίζουμε και τα αιτήματα γιατί τα θεωρούμε δίκαια και στηρίζουμε και τις κινητοποιήσεις. Αυτός όμως ο οποίος μπορεί να δεχθεί τα αιτήματα για να μην γίνουν οι κινητοποιήσεις (…), αυτός ο οποίος εντός εισαγωγικών ‘ανοίγει’ και ‘κλείνει’ τους δρόμους σε αυτή τη φάση όταν όλοι συμφωνούμε ότι οι αγρότες έχουν δίκιο, δεν είναι αγρότες, είναι η κυβέρνηση. Είναι ο κ. Τσιάρας που είπε ψέματα. Είναι ο κ. Μαρινάκης που είπε ψέματα. Είναι ο κ. Μητσοτάκης που είπε ψέματα», ανέφερε.

«Την ίδια ώρα που ο κ. Μητσοτάκης έγραφε το κυριακάτικο μήνυμά του σε ένα ύφος σχεδόν πανηγυρικό για τις ενισχύσεις στους αγρότες, την ίδια στιγμή οι αγρότες δέρνονταν από τα ΜΑΤ που εκεί που θα έπρεπε κανονικά να έχει ξεκινήσει ένας διάλογος», τόνισε ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Για τις τελευταίες συμφωνίες που υπογράφηκαν στα ενεργειακά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι «αυτά είναι ζητήματα τα οποία έχουν μία στρατηγική σημασία για τη χώρα και δεν πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με πρόσκαιρους δημοσκοπικούς σχεδιασμούς. Οι δημοσκοπήσεις τον ένα μήνα πηγαίνουν καλύτερα λίγο πιο πάνω, τον άλλο μήνα έχουν την αντίστροφη εικόνα».

Και πρόσθεσε: «Η κυβέρνηση κάνει μία εκτίμηση ότι υπάρχουν κοιτάσματα φυσικού αερίου. Για παράδειγμα αυτό το κοίτασμα το οποίο είναι στο Ιόνιο (σ.σ. η κυβέρνηση) κάνει μία συμφωνία με την οποία μειώνει τη συμμετοχή των πρώην ΕΛΠΕ στο ενεργειακό μείγμα και τη συμμετοχή του Δημοσίου μέσα στα ίδια τα ΕΛΠΕ. Γιατί λοιπόν εφόσον η κυβέρνηση εκτιμά ότι έχουμε στην Ελλάδα μεγάλα ενεργειακά κοιτάσματα αποδυναμώνει και τη συμμετοχή της εταιρείας και τη συμμετοχή του δημοσίου στο εσωτερικό της εταιρείας; Γι’ αυτό ακόμη δεν έχω πάρει κάποια πειστική απάντηση».

«Θεωρώ ότι είναι λάθος με έναν τρόπο αυτά τα ζητήματα να συνδέονται ευθέως με τα ζητήματα του Διεθνούς Δικαίου και τις γεωστρατηγικές ισορροπίες στην περιοχή», ανέφερε ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Σε ερώτηση αν θα παρευρεθεί στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στις 3 Δεκεμβρίου ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε: «Aυτονόητα θα πάω. (…) Εγώ έχω πάει σε όλες τις εκδηλώσεις του Ιδρύματος Αλέξη Τσίπρα».

