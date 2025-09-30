LIVE η κίνηση: «Φρακαρισμένος» ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Enikos Newsroom

κοινωνία

LIVE η κίνηση: «Φρακαρισμένος» ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Αντιμέτωποι με το κυκλοφοριακό χάος που επικρατεί για ακόμη ένα πρωινό στους δρόμους της Αττικής, βρίσκονται οι οδηγοί, καθώς παρατηρούνται ήδη καθυστερήσεις και η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη στους κεντρικούς άξονες.

Συγκεκριμένα, μποτιλιάρισμα παρατηρείται για ακόμη μία φορά στον Κηφισό, όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Παράλληλα, η ίδια εικόνα επικρατεί στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Ψυχικού.

Προβλήματα καταγράφονται και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Βασιλίσσης Σοφίας και στη Βασ. Κωνσταντίνου.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στη λεωφόρο Αθηνών, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κοινό εμβόλιο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για άνοια, καρδιακό και εγκεφαλικό – Ποιοι να το κάνουν

Γιατί δεν πρέπει να απομακρύνετε τα φύλλα που έχουν πέσει στο γκαζόν; Τι προτείνουν οι ειδικοί;

Νέοι κανόνες Airbnb-βραχυχρόνιες μισθώσεις: Αυτά είναι τα 7+1 «μυστικά» που πρέπει να γνωρίζετε για να μην πληρώσετε πρόστι...

Ενίσχυση 250 ευρώ: 4 SOS που πρέπει να γνωρίζουν οι συνταξιούχοι

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα αγόρι που κάνει ποδήλατο σε 15 δευτερόλεπτα

Το YouTube επαναφέρει κανάλια που είχαν αποκλειστεί για παραπληροφόρηση σχετικά με τον Covid και… όχι μόνο
περισσότερα
08:26 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Άγιος Στέφανος: Στο νοσοκομείο 38χρονος με τραύμα από όπλο – Κατήγγειλε ως δράστη τον πρώην της συντρόφου του

Ένας 38χρονος μεταφέρθηκε σήμερα (30/09) το πρωί στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, με τραύμα από...
08:15 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Νέα απάτη: Πώς επιτήδειοι εξαπατούν πωλητές και ενοικιαστές με ψεύτικες προκαταβολές – «Δώσε μου τα στοιχεία της κάρτας»

Μία νέα μέθοδο απάτης για να αρπάζουν χρήματα από ανυποψίαστους πολίτες έχουν εφεύρει επιτήδει...
07:15 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Καιρός: Τοπικές βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες σήμερα – Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Συνεχίζεται η αστάθεια του καιρού και σήμερα Τρίτη (30/9), με τον Σεπτέμβριο να μας αφήνει με ...
05:55 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Σαν σήμερα 30 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Διεθνής Ημ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης