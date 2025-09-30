Ο γάμος που αποκαλύφθηκε μέσα από το πόθεν έσχες

Η δημοσιοποίηση των πόθεν έσχες των 300 της Βουλής είναι εξαιρετικά σημαντική αφού στηρίζει την διαφάνεια στην πολιτική και τον δημόσιο βίο.

Πολλές φορές, όμως, αποκαλύπτονται και πράγματα που οι βουλευτές κρατούν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Έτσι στην περίπτωση του βουλευτή της ΝΔ, Γιώργου Αμυρά το πόθεν έσχες «αποκάλυψε» ότι παντρεύτηκε τον σύντροφό του, αρχιτέκτονα στο επάγγελμα.

Ο Γιώργος Αμυράς διατηρεί πάντα χαμηλούς τόνους για την προσωπική του ζωή και γι’ αυτό δεν ήταν γνωστή η είδηση του γάμου του.