Βουλή: Ο φτωχότερος και ο πλουσιότερος σύμφωνα με τα «πόθεν έσχες» – Πολιτικός από 179.000 ευρώ το 2023 δήλωσε 18,4 εκατ. ευρώ το 2024

Στη δημοσιότητα δόθηκαν το πρωί της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου 2025, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) των πολιτικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αρχικές δηλώσεις όσων εξελέγησαν πρώτη φορά στις βουλευτικές εκλογές του 2023. Εισοδήματα, καταθέσεις, ακίνητα, δάνεια είναι ορισμένες μόνο από τις εγγραφές στα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών.

Πρόκειται για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του πρωθυπουργού, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων, των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των περιφερειαρχών, των δημάρχων, και όσων διαχειρίζονται τα οικονομικά των κομμάτων.

Τα «πόθεν έσχες» αναρτήθηκαν και στην ιστοσελίδα της Βουλής(Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης).

Δείτε ΕΔΩ τις δηλώσεις πόθεν έσχες έτους 2024 (χρήση 2023)

Δείτε ΕΔΩ τις δηλώσεις πόθεν έσχες έτους 2023 (χρήση 2022)

Ο φτωχότερος και ο πλουσιότερος

Mε βάση τα στοιχεία, φτωχότερος πολιτικός αρχηγός ο Δημήτρης Νατσιός, που δήλωσε εισόδημα 22.632 ευρώ και καταθέσεις μόλις 1.978 ευρώ. Έχει επίσης πέντε ακίνητα στην Πιερία, ένα αυτοκίνητο και δάνεια ύψους 107. 841 ευρώ.

Από την άλλη, πλουσιότερος βουλευτής φέρεται να είναι ο ανεξάρτητος πλέον Παύλος Σαράκης, ο οποίος από 179.000 ευρώ το 2023, δήλωσε 18,4 εκατ. ευρώ το 2024. Ο κ. Σαράκης, ο οποίος εξελέγη βουλευτής με την Ελληνική Λύση, οφείλει την εντυπωσιακή αύξηση των εισοδημάτων του στην αστρονομική αμοιβή που έλαβε νόμιμα από τις ΗΠΑ ως δικηγόρος των προστατευόμενων μαρτύρων για την υπόθεση της Novartis.

Το «πόθεν έσχες» του Κυριάκου Μητσοτάκη

Εισοδήματα συνολικού ύψους 70.457,9 ευρώ δήλωσε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης βάσει του «πόθεν έσχες» που δόθηκε στη δημοσιότητα. Από αυτά τα 10.800 ευρώ προέρχονται από ακίνητα και τα 178,51 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Το χαρτοφυλάκιο του αποτιμάται σε 508.861 ευρώ και 20.479 δολάρια. Από αυτά το 2023 αγόρασε ομόλογα ελληνικού δημοσίου αξίας 490.000 ευρώ. Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 110.669,71ευρώ και 445 δολάρια Η.Π.Α .

Όσον αφορά στην ακίνητη περιουσία η μόνη αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα έτη είναι η αγορά ενός οικοπέδου στο Ζαγόρι το 2022.

Δηλώνει στην κατοχή του δύο Ι.Χ ενώ διατηρεί και ποσοστό 10% στον Κήρυκα Χανίων προερχόμενο από κληρονομιά.

Αναφορικά με τις δανειακές υποχρεώσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει μία πιστωτική κάρτα με υπόλοιπο 10.560 ευρώ ενώ εμφανίζεται και δάνειο ύψους 150.000 ευρώ που είχε λάβει από συγγενικό του πρόσωπο.

Δείτε εδώ τη δήλωση του 2024 (χρήση 2023)

Δείτε εδώ τη δήλωση του 2023 (χρήση 2022)

Το «πόθεν έσχες» του Νίκου Ανδρουλάκη – Τι δηλώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ

Συνολικά εισοδήματα ύψους 128.610,73 ευρώ δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης βάσει του «πόθεν έσχες» που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Από αυτά τα 21.000 προέρχονται από ακίνητα. Χωρίς μεταβολές η ακίνητη περιουσία του. Εμφανίζεται ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης σε δύο διαμερίσματα, έξι καταστήματα, ένα οικόπεδο και 3 αποθήκες στο Ηράκλειο, σε δύο διαμερίσματα στην Αθήνα και σε ένα στο Βέλγιο.

Όσον αφορά στις καταθέσεις του δηλώνει 940.778,6 ευρώ σε τράπεζα του Βελγίου και 135.571 ευρώ σε ελληνικές τράπεζες.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης διαθέτει του ένα Ι.Χ αυτοκίνητο του 1992. Το 2023 ο κ. Ανδρουλάκης άνοιξε ατομική επιχείρηση ενώ διατήρησε τη συμμετοχή του στη Βιοτεχνική Εταιρεία “ΜΑΝΙ” . Ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις.

Δείτε εδώ τη δήλωση του 2024 (χρήση 2023)

Δείτε εδώ τη δήλωση του 2023 (χρήση 2022)

Σωκράτης Φάμελλος: Το «πόθεν έσχες» του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για τις χρήσεις 2022 και 2023

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε για το οικονομικό έτος 2022 εισοδήματα ύψους 88.180 ευρώ, εκ των οποίων 1.537 από ακίνητα και 42.758 από τη βουλευτική αποζημίωση.

Ο κ. Φάμελλος δήλωσε 8 τραπεζικούς λογαριασμούς με συνολικό ποσό 85.522 ευρώ και τα περισσότερα αφορούν σε εισοδήματα προηγούμενων ετών.

Διαθέτει επίσης μερίδιο σε 7 ακίνητα. Δύο διαμερίσματα σε Θέρμη και Φολέγανδρο, δύο μονοκατοικίες σε Πύργο Ηλείας και Φολέγανδρο και τρία αγροτεμάχια στον Πύργο της Ηλείας καθώς και πλήρη κατοχή ενός διαμερίσματος στη Γερμανία.

Δηλώνει, επίσης, ένα επιβατικό ΙΧ 1.398 κ.ε. προς εκποίηση αλλά και μια ατομική επιχείρηση την οποία ξεκίνησε το 1991.

Στο πεδίο «δανειακές υποχρεώσεις και οφειλές», ο κ. Φάμελλος δηλώνει οφειλή 7.500 ευρώ σε πιστωτική κάρτα, δάνειο 62.000 ευρώ στο όνομα Εμμανουήλ Φάμελλος και ένα στεγαστικό δάνειο 93.000 ευρώ για αναβάθμιση ακινήτου.

Στο οικονομικό έτος 2023 (πόθεν έσχες 2024) τα έσοδα του Σωκράτη Φάμελλου είναι μειωμένα στα 70.570,69 ευρώ και οι καταθέσεις του – επίσης μειωμένες – στα 57.841 ευρώ.

Στα ακίνητα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει κάποια μεταβολή σε σχέση με το οικονομικό έτος 2022.

Δηλώνει ότι απέκτησε ένα ΙΧ 1.560 κ.ε. του 2016 προς 8.000 ευρώ. Για τα δάνεια και τις οφειλές, τέλος, ο κ. Φάμελλος φαίνεται να συνεχίζει να εξυπηρετεί τα δύο δάνεια που είχε δηλώσει και την προηγούμενη χρονιά.

Δείτε εδώ τη δήλωση για το οικονομικό έτος 2022

Δείτε εδώ τη δήλωση για το οικονομικό έτος 2023

Το «πόθεν έσχες» του Δημήτρη Κουτσούμπα

Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών και βάσει αυτών ο Γ.Γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε για το οικονομικό έτος 2022 συνολικά έσοδα 75.050 ευρώ που είναι έσοδα του ΚΚΕ και κατατέθηκαν στο κόμμα.

Ως προς τα ακίνητα, ο κ. Κουτσούμπας δήλωσε δύο διαμερίσματα στην Λαμία από γονική παροχή, ενώ ως προς τις καταθέσεις διαθέτει 3 τραπεζικούς λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα με συνολικό ποσό 5.520, 46 ευρώ.

Το οικονομικό έτος 2023 ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε εισοδήματα 66.157,68 ευρώ τα οποία επίσης κατέθεσε στο ΚΚΕ.

Ως προς τις καταθέσεις ο Γ.Γ. της ΚΕ του ΚΚΕ δήλωσε 10.686,5 ευρώ σε 3 λογαριασμούς καθώς και έναν μηδενικό ειδικό λογαριασμό βουλευτή που άνοιξε το 2023 ενώ δεν υπάρχει μεταβολή στα ακίνητά του.

Δείτε εδώ τη δήλωση για το οικονομικό έτος 2022

Δείτε εδώ τη δήλωση για το οικονομικό έτος 2023

Πόθεν Έσχες: Τι δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του 2024 (χρήση 2023) περιλαμβάνει [σε παρένθεση η δήλωση του 2023/χρήση 2022]:

Έσοδα: 60.640 ευρώ (2023: 199.415 ευρώ)

Μετοχές/Ομόλογα: 15.016 ευρώ (2023: 13.983 ευρώ)

Δύο θυρίδες στη Eurobank

Καταθέσεις: 268.849 ευρώ (2023: 231,128 ευρώ)

Ακίνητα: 4 εγγραφές σε Μαγνησία, Χαλκιδική και Πέλλα, εκ των οποίων μία μονοκατοικία 148τμ στις Μηλιές Μαγνησίας.

Οχήματα: Δεν διαθέτει (2023: εκποίησε ΙΧ 1990κε έναντι 40.000 ευρώ)

Συμμετοχές σε επιχειρήσεις: Εταίρος στην “ΟΛΓΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ”

Δάνεια: Δεν έχει οφειλές.

Δείτε εδώ το Πόθεν Έσχες για το οικονομικό έτος 2023

Δείτε εδώ το Πόθεν Έσχες για το οικονομικό έτος 2022

Το «πόθεν έσχες» της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Στο «πόθεν έσχες» του 2023 για το οικονομικό έτος του 2022 η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε εισοδήματα ύψους 41.504,21 ευρώ.

Διαθέτει 4 τραπεζικούς λογαριασμούς σε ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με ποσό ύψους 20.293 ευρώ από εισοδήματα περασμένων ετών, ενώ δηλώνει 8 ακίνητα.

Εξ αυτών τα 7 βρίσκονται στην Αιδηψώ και έχουν αποκτηθεί από γονικές παροχές ή κληρονομιά, ενώ το 8ο είναι ένα διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή που αγόρασε το 2008.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δηλώνει, επίσης, ένα επιβατικό ΙΧ 1.595 κ.ε. του 2004, αλλά και ένα στεγαστικό δάνειο 180.000 ευρώ που πήρε το 2008, με υπόλοιπο 11.780 ευρώ.

Στο πόθεν έσχες για το επόμενο οικονομικό έτος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου παρουσιάζει αυξημένα εισοδήματα λόγω και της εισόδου της Πλεύσης Ελευθερίας στη Βουλή καθώς συνολικά δηλώνει 102.553,39 ευρώ. Αντίθετα μειωμένες είναι οι καταθέσεις της φτάνοντας τα 4.355,98 ευρώ.

Ως προς τα ακίνητα και τα ΙΧ, η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν παρουσιάζει μεταβολή.

Στα δάνεια εμφανίζεται να έχει ολοκληρώσει την αποπληρωμή του στεγαστικού δανείου των 180.000 ευρώ από το 2008.

Δείτε εδώ αναλυτικά το πόθεν έσχες για το οικονομικό έτος 2022

Δείτε εδώ αναλυτικά το πόθεν έσχες για το οικονομικό έτος 2023

Δημήτρης Νατσιός: Δείτε το «πόθεν έσχες» του προέδρου της «Νίκης»

Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Πατριωτικού Λαϊκού Κινήματος «Νίκη», Δημήτρης Νατσιός, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του 2024 (χρήση 2023) περιλαμβάνει [σε παρένθεση η δήλωση του 2023/χρήση 2022]:

Έσοδα: 22.632 ευρώ (2023: 20.660 ευρώ)

Μετοχές: Δεν διαθέτει

Θυρίδες: Δεν διαθέτει

Καταθέσεις: 1.978 ευρώ (2023: 524 ευρώ)

Ακίνητα: 5 εγγραφές στην Πιερία και το Κιλκίς, εκ των οποίων ένα διαμέρισμα 119 τμ 1ου ορόφου στην Πέτρα Πιερίας και ένα διαμέρισμα 145τμ 1ου ορόφου στο Κιλκίς

Οχήματα: ένα ΙΧ 1248κε

Δεν συμμετέχει σε επιχειρήσεις

Δάνεια: Οφειλή 107.841 ευρώ (2023: οφειλή: 107.961 ευρώ).

Δείτε εδώ τη δήλωση για το έτος 2023

Αλέξης Χαρίτσης: Το «πόθεν έσχες» του προέδρου της Νέας Αριστεράς

Ο Αλέξης Χαρίτσης, πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, δηλώνει εισόδημα 72.897 ευρώ σύμφωνα με το «πόθεν έσχες» που έχει καταθέσει.

Διαθέτει επίσης μετοχές και ομόλογα, 85.959 ευρώ, καταθέσεις ύψους 136.481 ευρώ και συμμετοχές σε δύο ακίνητα. Τέλος έχει μία μικρή εκκρεμότητα δανείου ύψους 792 ευρώ.

Δείτε εδώ τη δήλωση για το έτος 2023

Δείτε εδώ τη δήλωση για το έτος 2022

Το «πόθεν έσχες» του Στέφανου Κασσελάκη και του Τάιλερ Μακμπέθ – Εισοδήματα άνω των 1,7 εκατ. δολ. και ακίνητα σε Ελλάδα και ΗΠΑ

Ο Στέφανος Κασσελάκης δηλώνει εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή ύψους 1.678.594 δολ. αλλά από ακίνητα ύψους 71.367,48 δολ., όπως προκύπτει για το φορολογικό έτος 2023, σύμφωνα με το «πόθεν έσχες» που κατατέθηκε.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας δηλώνει καταθέσεις ύψους 26.793,27 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα αλλά και 5.494,80 δολαρίων στην JP Morgan, ενώ φέρεται ως κάτοχος 3 ακινήτων: ενός διαμερίσματος στην Αθήνα 105 τ.μ., της οικίας των Σπετσών, αλλά και ενός ακινήτου στις ΗΠΑ, 358 τ.μ. συνολικά, το οποίο απέκτησε το 2022.

Ο Στέφανος Κασσελάκης διαθέτει επίσης ένα επιβατικό ΙΧ 4.700 κυβικών, ενώ εμφανίζεται ως εταίρος στην OSIOS LLC από το 2017 με ποσοστό 100%, όπως και στην εταιρία PURE VITA, στην περιοχή των Σπετσών.

Ως προς τις δανειακές υποχρεώσεις του, αυτές ανέρχονται σε 1.567.127,26 δολάρια ΗΠΑ στην Cross Country Mortagage, αλλά και 74.126,05 δολάρια ΗΠΑ στην Miami Automotive Rental Inc.

Σε ό,τι αφορά τη δήλωση Πόθεν Έσχες του συζύγου του, Τάιλερ Μακμπέθ, ο ίδιος δεν διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία, ενώ εμφανίζει δανειακές υποχρεώσεις λόγω φοιτητικού δανείου στις ΗΠΑ.

Για το φορολογικό έτος 2022 η αρχική δήλωση «πόθεν έσχες» του Στέφανου Κασσελάκη εμφάνιζε έσοδα 1.678.594,00 δολάρια από μισθωτές υπηρεσίες, αλλά και 70.417 δολάρια από εκμίσθωση ακινήτου, κατοχή 3 ακινήτων (Αθήνα, Σπέτσες και ΗΠΑ), όπως και συμμετοχή στις εταιρίες OSIOS LLC και PURA VITA.

Όσον αφορά στις δανειακές υποχρεώσεις, αυτές αφορούσαν δάνειο 1.577.467, 15 από την Cross Country Mortgage ως υποθήκη για αγορά ακινήτου, αλλά και 78.926, 05 από την Miami Automotive Retail Inc για την αγορά αυτοκινήτου, αλλά και δύο ακόμη πολύ μικρότερα δάνεια (όπως λχ. χρήση πιστωτικής κάρτας).