ΗΠΑ: Επίσκεψη της υπουργού Εξωτερικών της Ρουμανίας στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής

Enikos Newsroom

διεθνή

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος

Οι ιστορικοί δεσμοί του Οικουμενικού Πατριαρχείου με τη Ρουμανική Ορθόδοξη Εκκλησία και ο ρόλος της Εκκλησίας ως γέφυρας κατανόησης σε περίοδο διεθνών εντάσεων αναδείχθηκαν κατά τη συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου με τη Ρουμάνα υπουργό Εξωτερικών Οάνα-Σίλβια Τσοϊού, η οποία επισκέφθηκε τη Δευτέρα (29/9) την έδρα της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής.

Ο Αρχιεπίσκοπος συνεχάρη τη ρουμανική αντιπροσωπεία για τη συμπλήρωση 100 ετών από την αναγόρευση της Ρουμανικής Εκκλησίας σε Πατριαρχείο το 1925, υπενθυμίζοντας ότι είχε λάβει την αυτοκεφαλία της το 1885 από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Τόνισε ότι η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τη συγκρότηση μιας δυναμικής Εκκλησίας με έντονη παρουσία.

Ο κ. Ελπιδοφόρος αναφέρθηκε με θερμά λόγια στον Πατριάρχη Ρουμανίας Δανιήλ, με τον οποίο γνωρίζεται από την περίοδο που ο τελευταίος υπηρετούσε ως Μητροπολίτης Ιασίου. Εξέφρασε, επίσης, την ελπίδα η Ρουμανική Εκκλησία να αναγνωρίσει μελλοντικά την Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας, τονίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα συνάδει με τη δική της παράδοση και ιστορία.

Αναφερόμενος στη ρουμανική παρουσία στη Βόρεια Αμερική, σημείωσε ότι πολλοί Ρουμάνοι κληρικοί διακονούν σήμερα εντός της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής, επισημαίνοντας ότι «προσαρμόζονται γρήγορα και γίνονται ιδιαίτερα αγαπητοί στις ενορίες τους».

Από την πλευρά της, η κ. Τσοϊού υπογράμμισε τη σημασία της Εκκλησίας όχι μόνο ως θεματοφύλακα της πίστης αλλά και ως παράγοντα ενότητας σε εποχές που «κακόβουλοι δρώντες» επιχειρούν να καλλιεργήσουν διχασμό. Πρόσθεσε ότι οι θρησκευτικές κοινότητες μπορούν να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών, ιδίως όταν οι θεσμοί δοκιμάζονται, και να συμβάλουν στην προστασία απέναντι σε απειλές κατά της δημοκρατίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κοινό εμβόλιο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για άνοια, καρδιακό και εγκεφαλικό – Ποιοι να το κάνουν

Γιατί δεν πρέπει να απομακρύνετε τα φύλλα που έχουν πέσει στο γκαζόν; Τι προτείνουν οι ειδικοί;

Νέοι κανόνες Airbnb-βραχυχρόνιες μισθώσεις: Αυτά είναι τα 7+1 «μυστικά» που πρέπει να γνωρίζετε για να μην πληρώσετε πρόστι...

Ενίσχυση 250 ευρώ: 4 SOS που πρέπει να γνωρίζουν οι συνταξιούχοι

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα αγόρι που κάνει ποδήλατο σε 15 δευτερόλεπτα

Το YouTube επαναφέρει κανάλια που είχαν αποκλειστεί για παραπληροφόρηση σχετικά με τον Covid και… όχι μόνο
περισσότερα
08:48 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Διαμέλισε τη σύζυγό του επειδή τον ενοχλούσαν τα κιλά της εγκυμοσύνης της – Είχε μετακομίσει στις ΗΠΑ για να τον παντρευτεί

Μια 37χρονη Σκωτσέζα που μετακόμισε στην Καλιφόρνια, στις ΗΠΑ, για να παντρευτεί τον άνδρα που...
08:08 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Ουκρανία: Οι ΗΠΑ εξετάζουν την αποστολή Tomahawk στο Κιέβο, το Κρεμλίνο απαντά με απειλές – Η Ευρώπη βλέπει τον κίνδυνο να πλησιάζει

Η πιθανή αποστολή πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία από τις ΗΠΑ έχει ανοίξει ένα νέο μέτωπο ανησ...
07:45 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Φρίντριχ Μερτς: «Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο αλλά ούτε σε ειρήνη»

«Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο, αλλά ούτε σε ειρήνη», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς...
06:18 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Τζέι Ντι Βανς: «Νομίζω ότι οδεύουμε σε ένα shutdown» δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος έπειτα από συνάντηση με τους Δημοκρατικούς

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι Δημοκρατικοί αντίπαλοί του εμφανίστηκαν να κάνουν ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης