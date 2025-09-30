Serie A: Εμφατική νίκη της Λάτσιο επί της Τζένοα – «Φωτιά» στην κορυφή με τριπλή ισοβαθμία – ΒΙΝΤΕΟ

Η Λάτσιο ξεπέρασε την εντός έδρας ήττα της περασμένης εβδομάδας απ’ τη Ρόμα (0-1) στο «αιώνιο» ντέρμπι της Ρώμης στο πλαίσιο της φετινής Serie A, με μία εμφατική επικράτηση επί της Τζένοα με 3-0 στη Γένοβα. Οι «λατσιάλι» ήταν κυριαρχικοί απ’ το πρώτο λεπτό, άνοιξαν το σκορ με το τέρμα του Καντσελιέρι στο 4′ και «καθάρισαν» το τρίποντο με άλλα δύο γκολ απ’ τους Καστεγιάνος (30′) και Τζακάνι (63′).

Ο Πελεγκρίνο χάρισε στην Πάρμα την πρώτη νίκη της

Νωρίτερα τα δύο πρώτα γκολ του Ματέο Πελεγκρίνο στη σεζόν, χάρισαν στην Πάρμα την πρώτη νίκη της στη Serie A έπειτα από δύο ισοπαλίες και δύο ήττες. Οι «παρμέντσι» νίκησαν την Τορίνο με 2-1 στο προτελευταίο χρονικά παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής της ιταλικής Λίγκας και ξέφυγαν απ’ την επικίνδυνη ζώνη.

Ο 23χρονος Αργεντινός επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 36′ με πέναλτι και «σφράγισε» το τρίποντο για την Πάρμα με άλλο ένα πολύ ωραίο γκολ στο 72′ έπειτα από ασίστ του Βαλέρι. Ενδιάμεσα, ο Ενγκονγκέ είχε ισοφαρίσει προσωρινά για την «γκρανάτα».

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A

Κόμο-Κρεμονέζε 1-1 (32′ Παζ-69′ Μπασιρότο)

Γιουβέντους-Αταλάντα 1-1 (78′ Καμπάλ-45’+ Σουλεμάνα)

Κάλιαρι-Ίντερ 0-2 (9΄ Μαρτίνες, 82΄ Εσπόζιτο)

Σασουόλο-Ουντινέζε 3-1 (8′ Λοριέντε, 12′ Κονέ, 81′ Ιανόνι-55′ Ντέιβις)

Πίζα-Φιορεντίνα 0-0

Ρόμα-Βερόνα 2-0 (8′ Ντόβμπικ, 79′ Σουλέ)

Λέτσε-Μπολόνια 2-2 (90’+ Καμάρντα, 13′ Κουλιμπαλί-45′ πεν. Ορσολίνι, 72′ Οντγκαρντ)

Μίλαν-Νάπολι 2-1 (3′ Σέλεμεκερς, 31′ Πούλισικ – 60′ πεν. Ντε Μπρόινε)

Πάρμα-Τορίνο 2-1 (36′ πέν., 72′ Πελεγκρίνο – 50′ Ενγκονγκέ)

Τζένοα-Λάτσιο 0-3 (4′ Καντσελιέρι, 30′ Καστεγιάνος, 63′ Τζακάνι)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)

Μίλαν 12

Νάπολι 12

Ρόμα 12

Γιουβέντους 11

Ίντερ 9

Κρεμονέζε 9

Αταλάντα 9

Κόμο 8

Κάλιαρι 7

Μπολόνια 7

Ουντινέζε 7

Λάτσιο 6

Σασουόλο 6

Πάρμα 5

Τορίνο 4

Βερόνα 3

Φιορεντίνα 3

Πίζα 2

Τζένοα 2

Λέτσε 2