Serie A: Πήρε το ντέρμπι και πάτησε κορυφή η Μίλαν

Η Μίλαν παρουσίασε εντυπωσιακή εικόνα στο «Σαν Σίρο» και επικράτησε με 2-1 της Νάπολι, αποτέλεσμα που τη φέρνει μαζί με τους «παρτενοπέι» και τη Ρόμα στην κορυφή της Serie A μετά την 5η αγωνιστική. Παράλληλα, η Ρόμα συνέχισε την πορεία της με ακόμη μία καθαρή νίκη, η Σασουόλο πέτυχε το πρώτο της τρίποντο στη σεζόν, ενώ η Μπολόνια είδε τη νίκη να της… ξεφεύγει στο φινάλε απέναντι στη Λέτσε.
Οι «ροσονέρι» ήταν κυρίαρχοι και άνοιξαν το σκορ λίγο μετά το ημίωρο με τον Σαλεμάκερς, ενώ ο Πούλισικ διπλασίασε άμεσα τα τέρματα της ομάδας του. Στο 57΄ η Νάπολι έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Εστουπινιάν, όμως κατάφερε να μειώσει με εύστοχο πέναλτι του Ντε Μπρόινε στο 60΄. Στο υπόλοιπο του αγώνα η Μίλαν έπαιξε με πάθος στην άμυνα και κράτησε μια υπερπολύτιμη νίκη.
Την ίδια στιγμή, η Μπολόνια έζησε μεγάλη απογοήτευση στο εκτός έδρας ματς με τη Λέτσε, καθώς δέχτηκε το γκολ της ισοφάρισης στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων και το παιχνίδι έληξε 2-2. Η Λέτσε, ουραγός της βαθμολογίας, προηγήθηκε με τον Κουλιμπαλί στο 13΄, όμως οι φιλοξενούμενοι γύρισαν το ματς με τον Ορσολίνι (45΄ πεν.) και τον Οντγκάαρντ (72΄). Στις καθυστερήσεις, ο Καμάρντα πέτυχε το γκολ που χάρισε τον δεύτερο φετινό βαθμό στην ομάδα του και ξεσήκωσε το γήπεδο.
Λίγο νωρίτερα, η Ρόμα του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι συνέχισε να εντυπωσιάζει τους οπαδούς της με ακόμη μία καθαρή νίκη, αυτή τη φορά απέναντι στη Βερόνα με 2-0 στο «Ολίμπικο». Οι «τζιαλορόσι», με τον Κώστα Τσιμίκα να ξεκινά στο αριστερό άκρο της άμυνας, προηγήθηκαν με τον Ντόβμπικ στο 8΄ και «κλείδωσαν» το αποτέλεσμα στο 79΄ με τον Σουλέ. Αυτή ήταν η τέταρτη νίκη της Ρόμα στο πρωτάθλημα, που την κρατά στην κορυφή.
Την πρώτη της νίκη στη σεζόν πανηγύρισε η Σασουόλο, η οποία επικράτησε εντός έδρας της Ουντινέζε με 3-1. Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και σκόραραν δύο φορές μέσα σε λίγα λεπτά με τους Λοριέντε (8΄) και Κονέ (12΄). Η Ουντινέζε μείωσε στο 55΄ με τον Ντέιβις, αλλά στο 81΄ ο Ιανόνι διαμόρφωσε το τελικό σκορ, χαρίζοντας στην ομάδα του τους τρεις πρώτους βαθμούς στο πρωτάθλημα.
Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής
- Κόμο-Κρεμονέζε 1-1 (32′ Παζ-69′ Μπασιρότο)
- Γιουβέντους-Αταλάντα 1-1 (78′ Καμπάλ-45’+ Σουλεμάνα)
- Κάλιαρι-Ίντερ 0-2 (9΄ Μαρτίνες, 82΄ Εσπόζιτο)
- Σασουόλο-Ουντινέζε 3-1 (8′ Λοριέντε, 12′ Κονέ, 81′ Ιανόνι-55′ Ντέιβις)
- Πίζα-Φιορεντίνα 0-0
- Ρόμα-Βερόνα 2-0 (8′ Ντόβμπικ, 79′ Σουλέ)
- Λέτσε-Μπολόνια 2-2 (90’+ Καμάρντα, 13′ Κουλιμπαλί-45′ πεν. Ορσολίνι, 72′ Οντγκαρντ)
- Μίλαν-Νάπολι 2-1 (3΄ Σέλεμεκερς, 31΄ Πούλισικ – 60΄πεν. Ντε Μπρόινε)
- Πάρμα-Τορίνο 29/9
- Τζένοα-Λάτσιο 29/9
Η βαθμολογία (σε 5 αγώνες)
- Μίλαν 12
- Νάπολι 12
- Ρόμα 12
- Γιουβέντους 11
- Ίντερ 9
- Κρεμονέζε 9
- Αταλάντα 9
- Κόμο 8
- Κάλιαρι 7
- Μπολόνια 7
- Ουντινέζε 7
- Σασουόλο 6
- Τορίνο 4 -4αγ.
- Λάτσιο 3 -4αγ.
- Βερόνα 3
- Φιορεντίνα 3
- Τζένοα 2 -4αγ.
- Πάρμα 2 -4αγ.
- Πίζα 2
- Λέτσε 2