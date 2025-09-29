Serie A: Πήρε το ντέρμπι και πάτησε κορυφή η Μίλαν

Serie A: Πήρε το ντέρμπι και πάτησε κορυφή η Μίλαν

Η Μίλαν παρουσίασε εντυπωσιακή εικόνα στο «Σαν Σίρο» και επικράτησε με 2-1 της Νάπολι, αποτέλεσμα που τη φέρνει μαζί με τους «παρτενοπέι» και τη Ρόμα στην κορυφή της Serie A μετά την 5η αγωνιστική. Παράλληλα, η Ρόμα συνέχισε την πορεία της με ακόμη μία καθαρή νίκη, η Σασουόλο πέτυχε το πρώτο της τρίποντο στη σεζόν, ενώ η Μπολόνια είδε τη νίκη να της… ξεφεύγει στο φινάλε απέναντι στη Λέτσε.

Οι «ροσονέρι» ήταν κυρίαρχοι και άνοιξαν το σκορ λίγο μετά το ημίωρο με τον Σαλεμάκερς, ενώ ο Πούλισικ διπλασίασε άμεσα τα τέρματα της ομάδας του. Στο 57΄ η Νάπολι έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Εστουπινιάν, όμως κατάφερε να μειώσει με εύστοχο πέναλτι του Ντε Μπρόινε στο 60΄. Στο υπόλοιπο του αγώνα η Μίλαν έπαιξε με πάθος στην άμυνα και κράτησε μια υπερπολύτιμη νίκη.

Την ίδια στιγμή, η Μπολόνια έζησε μεγάλη απογοήτευση στο εκτός έδρας ματς με τη Λέτσε, καθώς δέχτηκε το γκολ της ισοφάρισης στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων και το παιχνίδι έληξε 2-2. Η Λέτσε, ουραγός της βαθμολογίας, προηγήθηκε με τον Κουλιμπαλί στο 13΄, όμως οι φιλοξενούμενοι γύρισαν το ματς με τον Ορσολίνι (45΄ πεν.) και τον Οντγκάαρντ (72΄). Στις καθυστερήσεις, ο Καμάρντα πέτυχε το γκολ που χάρισε τον δεύτερο φετινό βαθμό στην ομάδα του και ξεσήκωσε το γήπεδο.

Λίγο νωρίτερα, η Ρόμα του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι συνέχισε να εντυπωσιάζει τους οπαδούς της με ακόμη μία καθαρή νίκη, αυτή τη φορά απέναντι στη Βερόνα με 2-0 στο «Ολίμπικο». Οι «τζιαλορόσι», με τον Κώστα Τσιμίκα να ξεκινά στο αριστερό άκρο της άμυνας, προηγήθηκαν με τον Ντόβμπικ στο 8΄ και «κλείδωσαν» το αποτέλεσμα στο 79΄ με τον Σουλέ. Αυτή ήταν η τέταρτη νίκη της Ρόμα στο πρωτάθλημα, που την κρατά στην κορυφή.

Την πρώτη της νίκη στη σεζόν πανηγύρισε η Σασουόλο, η οποία επικράτησε εντός έδρας της Ουντινέζε με 3-1. Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και σκόραραν δύο φορές μέσα σε λίγα λεπτά με τους Λοριέντε (8΄) και Κονέ (12΄). Η Ουντινέζε μείωσε στο 55΄ με τον Ντέιβις, αλλά στο 81΄ ο Ιανόνι διαμόρφωσε το τελικό σκορ, χαρίζοντας στην ομάδα του τους τρεις πρώτους βαθμούς στο πρωτάθλημα.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

  • Κόμο-Κρεμονέζε 1-1 (32′ Παζ-69′ Μπασιρότο)
  • Γιουβέντους-Αταλάντα 1-1 (78′ Καμπάλ-45’+ Σουλεμάνα)
  • Κάλιαρι-Ίντερ 0-2 (9΄ Μαρτίνες, 82΄ Εσπόζιτο)
  • Σασουόλο-Ουντινέζε 3-1 (8′ Λοριέντε, 12′ Κονέ, 81′ Ιανόνι-55′ Ντέιβις)
  • Πίζα-Φιορεντίνα 0-0
  • Ρόμα-Βερόνα 2-0 (8′ Ντόβμπικ, 79′ Σουλέ)
  • Λέτσε-Μπολόνια 2-2 (90’+ Καμάρντα, 13′ Κουλιμπαλί-45′ πεν. Ορσολίνι, 72′ Οντγκαρντ)
  • Μίλαν-Νάπολι 2-1 (3΄ Σέλεμεκερς, 31΄ Πούλισικ – 60΄πεν. Ντε Μπρόινε)
  • Πάρμα-Τορίνο 29/9
  • Τζένοα-Λάτσιο 29/9

Η βαθμολογία (σε 5 αγώνες)

  1. Μίλαν 12
  2. Νάπολι 12
  3. Ρόμα 12
  4. Γιουβέντους 11
  5. Ίντερ 9
  6. Κρεμονέζε 9
  7. Αταλάντα 9
  8. Κόμο 8
  9. Κάλιαρι 7
  10. Μπολόνια 7
  11. Ουντινέζε 7
  12. Σασουόλο 6
  13. Τορίνο 4 -4αγ.
  14. Λάτσιο 3 -4αγ.
  15. Βερόνα 3
  16. Φιορεντίνα 3
  17. Τζένοα 2 -4αγ.
  18. Πάρμα 2 -4αγ.
  19. Πίζα 2
  20. Λέτσε 2

