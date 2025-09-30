Φάμελλος: «Δύναμη με χαρακτηριστικά κυβερνώσας παράταξης ο ΣΥΡΙΖΑ – Πρωθυπουργός της αισχροκέρδειας ο Μητσοτάκης»

«Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν περιμένει. Έχει αποφασίσει και είναι έτοιμος να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι για ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο και να έχουμε κοινή δράση. Όσο καθυστερούμε τόσο αφήνουμε περιθώριο στον κ. Μητσοτάκη να συνεχίσει το πλιάτσικο», δήλωσε στο ΕΡΤΝews, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος. Ξεκαθάρισε ότι η πρότασή του αφορά το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά.

Σωκράτης Φάμελλος: Το «πόθεν έσχες» του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για τις χρήσεις 2022 και 2023

«Δύναμη με χαρακτηριστικά κυβερνώσας παράταξης»

Όπως σημείωσε ο κ. Φάμελλος, «ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πρόταση για μια προοδευτική Ελλάδα στη ΔΕΘ γιατί η αλλαγή σελίδας πρέπει να συνοδευτεί από ολοκληρωμένη πρόταση για την επόμενη μέρα της χώρας», προσθέτοντας ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ όχι μόνο για να ασκεί το ρόλο της αξιόπιστης, δυναμικής, προοδευτικής αριστερής αντιπολίτευσης, αλλά γιατί είναι δύναμη που θέλει να έχει χαρακτηριστικά κυβερνώσας παράταξης».

Είπε ότι ασφαλώς και ενδιαφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ η ανάκτηση της θέσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης καθώς «αυτό ήταν το αποτέλεσμα της κάλπης και οφείλουμε να το διεκδικήσουμε».

«Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της κάλπης και θεωρώ ότι πολλά από τα ζητήματα που μας χώρισαν δεν υπάρχουν πλέον. Όμως θεωρώ ότι είναι πολύ πιο σημαντικό και πιο μεγάλο να βάλουμε και τη συζήτηση για το προοδευτικό ψηφοδέλτιο», τόνισε ο κ. Φάμελλος.

«Πρωθυπουργός της αισχροκέρδειας ο Μητσοτάκης»

Μιλώντας για τις στρεβλώσεις της οικονομίας και για το αν μια μελλοντική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν σε θέση να θεραπεύσει αυτές τις στρεβλώσεις, ο κ. Φάμελλος δήλωσε ότι αυτά είναι δομικά προβλήματα της πολιτικής της δεξιάς και ότι μια «προοδευτική κυβέρνηση και τον ΦΠΑ θα μειώσει και την αγορά θα ελέγξει», ενώ χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη «πρωθυπουργό της αισχροκέρδειας» που στηρίζει την αισχροκέρδεια γιατί μαζί με την «ακρίβεια είναι ένας τρόπος να φεύγουν τα λεφτά από τα νοικοκυριά και να πηγαίνουν στους μεγάλους».

Κληθείς να απαντήσει στο «πώς ακούει ένα κόμμα Καρυστιανού», αφού υπογράμμισε ότι «η κ. Καρυστιανού δίνει εδώ και 2,5 χρόνια έναν αγώνα μαζί με ένα αβάσταχτο πόνο, στον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συμπαρασταθεί με όλους τους τρόπους», ο κ. Φάμελλος ξεκαθάρισε ότι «δεν θα επέτρεπα με τίποτα να μπλεχτεί και να μπλέξω εγώ σε οποιαδήποτε εμπλοκή της κ. Καρυστιανού σε κομματικές σκοπιμότητες».

