Σωκράτης Φάμελλος: Το «πόθεν έσχες» του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για τις χρήσεις 2022 και 2023

Enikos Newsroom

πολιτική

Σωκράτης Φάμελλος,

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε για το οικονομικό έτος 2022 εισοδήματα ύψους 88.180 ευρώ, εκ των οποίων 1.537 από ακίνητα και 42.758 από τη βουλευτική αποζημίωση.

Ο κ. Φάμελλος δήλωσε 8 τραπεζικούς λογαριασμούς με συνολικό ποσό 85.522 ευρώ και τα περισσότερα αφορούν σε εισοδήματα προηγούμενων ετών.

Διαθέτει επίσης μερίδιο σε 7 ακίνητα. Δύο διαμερίσματα σε Θέρμη και Φολέγανδρο, δύο μονοκατοικίες σε Πύργο Ηλείας και Φολέγανδρο και τρία αγροτεμάχια στον Πύργο της Ηλείας καθώς και πλήρη κατοχή ενός διαμερίσματος στη Γερμανία.

Δηλώνει, επίσης, ένα επιβατικό ΙΧ 1.398 κ.ε. προς εκποίηση αλλά και μια ατομική επιχείρηση την οποία ξεκίνησε το 1991.

Στο πεδίο «δανειακές υποχρεώσεις και οφειλές», ο κ. Φάμελλος δηλώνει οφειλή 7.500 ευρώ σε πιστωτική κάρτα, δάνειο 62.000 ευρώ στο όνομα Εμμανουήλ Φάμελλος και ένα στεγαστικό δάνειο 93.000 ευρώ για αναβάθμιση ακινήτου.

Δείτε εδώ τη δήλωση για το οικονομικό έτος 2022

Το πόθεν έσχες για το οικονομικό έτος 2023

Στο οικονομικό έτος 2023 (πόθεν έσχες 2024) τα έσοδα του Σωκράτη Φάμελλου είναι μειωμένα στα 70.570,69 ευρώ και οι καταθέσεις του – επίσης μειωμένες – στα 57.841 ευρώ.

Στα ακίνητα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει κάποια μεταβολή σε σχέση με το οικονομικό έτος 2022.

Δηλώνει ότι απέκτησε ένα ΙΧ 1.560 κ.ε. του 2016 προς 8.000 ευρώ. Για τα δάνεια και τις οφειλές, τέλος, ο κ. Φάμελλος φαίνεται να συνεχίζει να εξυπηρετεί τα δύο δάνεια που είχε δηλώσει και την προηγούμενη χρονιά.

Δείτε εδώ τη δήλωση για το οικονομικό έτος 2023

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έξι νέες κλίνες στη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας του νοσοκομείου «Μεταξά»

Καρκίνος του παγκρέατος: Έρευνα αποκαλύπτει πώς εξαπλώνεται – Ελπίδα για την αντιμετώπιση των μεταστάσεων

Ακίνητα: Επεκτείνεται το μέτρο της τριετούς φοροαπαλλαγής από την καταβολή ενοικίων – Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα εφ...

Ακίνητα: Γιατί οι αγοραστές ψάχνουν σπίτια στα παράλια της Αττικής – Δείτε πίνακες με τις τιμές ανά περιοχή

Νέο σύστημα προσαρμοστικής οπτικής υπόσχεται πιο καθαρές παρατηρήσεις βαρυτικών κυμάτων

Η Google ξεκινά να παρακολουθεί το κινητό σας – Τι άλλαξε στο Chrome και το Gemini
περισσότερα
12:39 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

«Σιγή ασυρμάτου» Αθήνας – Άγκυρας – Το διπλωματικό παρασκήνιο που οδήγησε τους Τούρκους στη ματαίωση της συνάντησης κορυφής

Στο σημείο μηδέν βρίσκονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά τη ματαίωση, με ευθύνη της Τουρκία...
12:34 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η ενημέρωση από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο

Παρακολουθήστε απευθείας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, ...
12:33 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Το «πόθεν έσχες» του Στέφανου Κασσελάκη και του Τάιλερ Μακμπέθ – Εισοδήματα άνω των 1,7 εκατ. δολ. και ακίνητα σε Ελλάδα και ΗΠΑ

Ο Στέφανος Κασσελάκης δηλώνει εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή ...
12:07 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το «πόθεν έσχες» της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας – Τι δηλώνει

Στο «πόθεν έσχες» του 2023 για το οικονομικό έτος του 2022 η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε εισοδή...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης