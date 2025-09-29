Σωκράτης Φάμελλος: Το «πόθεν έσχες» του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για τις χρήσεις 2022 και 2023

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε για το οικονομικό έτος 2022 εισοδήματα ύψους 88.180 ευρώ, εκ των οποίων 1.537 από ακίνητα και 42.758 από τη βουλευτική αποζημίωση.

Ο κ. Φάμελλος δήλωσε 8 τραπεζικούς λογαριασμούς με συνολικό ποσό 85.522 ευρώ και τα περισσότερα αφορούν σε εισοδήματα προηγούμενων ετών.

Διαθέτει επίσης μερίδιο σε 7 ακίνητα. Δύο διαμερίσματα σε Θέρμη και Φολέγανδρο, δύο μονοκατοικίες σε Πύργο Ηλείας και Φολέγανδρο και τρία αγροτεμάχια στον Πύργο της Ηλείας καθώς και πλήρη κατοχή ενός διαμερίσματος στη Γερμανία.

Δηλώνει, επίσης, ένα επιβατικό ΙΧ 1.398 κ.ε. προς εκποίηση αλλά και μια ατομική επιχείρηση την οποία ξεκίνησε το 1991.

Στο πεδίο «δανειακές υποχρεώσεις και οφειλές», ο κ. Φάμελλος δηλώνει οφειλή 7.500 ευρώ σε πιστωτική κάρτα, δάνειο 62.000 ευρώ στο όνομα Εμμανουήλ Φάμελλος και ένα στεγαστικό δάνειο 93.000 ευρώ για αναβάθμιση ακινήτου.

Δείτε εδώ τη δήλωση για το οικονομικό έτος 2022

Το πόθεν έσχες για το οικονομικό έτος 2023

Στο οικονομικό έτος 2023 (πόθεν έσχες 2024) τα έσοδα του Σωκράτη Φάμελλου είναι μειωμένα στα 70.570,69 ευρώ και οι καταθέσεις του – επίσης μειωμένες – στα 57.841 ευρώ.

Στα ακίνητα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει κάποια μεταβολή σε σχέση με το οικονομικό έτος 2022.

Δηλώνει ότι απέκτησε ένα ΙΧ 1.560 κ.ε. του 2016 προς 8.000 ευρώ. Για τα δάνεια και τις οφειλές, τέλος, ο κ. Φάμελλος φαίνεται να συνεχίζει να εξυπηρετεί τα δύο δάνεια που είχε δηλώσει και την προηγούμενη χρονιά.

Δείτε εδώ τη δήλωση για το οικονομικό έτος 2023