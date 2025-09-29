LIVE η κίνηση: Η βροχή έφερε κυκλοφοριακό χάος – Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, καθυστερήσεις άνω των 30′ στην Αττική Οδό 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μεγάλες καθυστερήσεις και μποτιλιάρισμα αντιμετωπίζουν από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (29/09) οι οδηγοί στο λεκανοπέδιο της Αττικής, αφού η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη στους κεντρικούς άξονες.

Κυκλοφοριακό χάος παρατηρείται αυτή την ώρα στον Κηφισό, όπου τόσο στην άνοδο, όσο και στην κάθοδο καταγράφονται ουρές χιλιομέτρων. Συγκεκριμένα, στην άνοδο υπάρχουν προβλήματα από την Πέτρου Ράλλη έως και την Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ η ίδια εικόνα επικρατεί και στην κάθοδο.

Προβλήματα σημειώνονται και στην λεωφόρο Κηφισίας, όπως και στη Μεσογείων προς Αθήνα, στη Βασ. Κωνσταντίνου, στη Βασ. Σοφίας, στην Καλλιρόης, στην Σταδίου και στη λεωφόρο Συγγρού.

Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

 

