Σκόπελος: Νεκρός 20χρονος που εργαζόταν στο νησί έπειτα από τροχαίο 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ακόμη μία τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο, αυτή τη φορά στη Σκόπελο, τα ξημερώματα της Δευτέρας (29/9), όπου ένας 20χρονος έχασε την ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με το sporadesnews.gr, ένα αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, εξετράπη της πορείας του σε στροφή, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του πίσω επιβάτη, ενός 20χρονου που εργαζόταν στο νησί για τη θερινή περίοδο.

Οι άλλοι δύο επιβάτες, ο οδηγός και ο συνοδηγός, τραυματίστηκαν και αναμένεται να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο Βόλου για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία.

Τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο δυστύχημα διερευνά το αστυνομικό τμήμα Σκοπέλου.

