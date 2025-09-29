Τηλεθέαση (28/9): «Τα Φαντάσματα» μπήκαν δυναμικά στην prime time – Τι νούμερα έκανε το The Voice

Ανατροπές και ανακατατάξεις έφερε η Κυριακή (28/9) στους πίνακες τηλεθέασης, σύμφωνα με τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις.
Στην prime time η πρεμιέρα της νέας κωμικής σειράς του Star, «Τα Φαντάσματα», σάρωσε στην προτίμηση του κοινού συγκεντρώνοντας 18% στο δυναμικό κοινό ενώ σε τέταρτο ξεπέρασε και το 20%. Το The Voice περιορίστηκε στο 13,3%. Στο γενικό κοινό, στην πρώτη θέση ήταν το The Voice με 21% ενώ στη δεύτερη η σειρά του Star με 15,1%.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
- SKAI – The Voice 21%
- STAR- Φαντάσματα – Πρεμιέρα 15,1%
- ALPHA – Το σόι σου (Ε) 12,1%
- ALPHA – Porto Leone (Ε) 8,4%
- STAR – Ελληνική ταινία – Καλώς ήλθε το δολάριο 8%
- ANT1 – The roadshow (Ε) 6,8%
- MEGA – Πενήντα πενήντα (Ε) 6,7%
- ANT1 – Ελληνική ταινία – Η κόρη μου η σοσιαλίστρια 6,3%
- OPEN – Grande League 4%
- OPEN – Ελληνική ταινία – Ο Γιάννης που έγινε Τζώνης 3,4%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
- STAR- Φαντάσματα – Πρεμιέρα 18%
- MEGA – Στο παρά πέντε 13,9%
- SKAI – The Voice 13,3%
- STAR- Ελληνική ταινία – Καλώς ήλθε το δολάριο 8,9%
- MEGA – Πενήντα πενήντα (Ε) 8%
- ANT1 -Ελληνική ταινία – Η κόρη μου η σοσιαλίστρια 7,4%
- ANT1 – The roadshow (Ε) 6,8%
- ALPHA – Porto Leone (Ε) 6,7%
- OPEN – Grande League 3,4%
- OPEN – Ελληνική ταινία – Ο Γιάννης που έγινε Τζώνης 2,3%