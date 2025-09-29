Τηλεθέαση (28/9): «Τα Φαντάσματα» μπήκαν δυναμικά στην prime time – Τι νούμερα έκανε το The Voice

Ανατροπές και ανακατατάξεις έφερε η Κυριακή (28/9) στους πίνακες τηλεθέασης, σύμφωνα με τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις.

Στην prime time η πρεμιέρα της νέας κωμικής σειράς του Star, «Τα Φαντάσματα», σάρωσε στην προτίμηση του κοινού συγκεντρώνοντας 18% στο δυναμικό κοινό ενώ σε τέταρτο ξεπέρασε και το 20%. Το The Voice περιορίστηκε στο 13,3%. Στο γενικό κοινό, στην πρώτη θέση ήταν το The Voice με 21% ενώ στη δεύτερη η σειρά του Star με 15,1%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • SKAI – The Voice 21%
  • STAR- Φαντάσματα – Πρεμιέρα  15,1%
  • ALPHA – Το σόι σου (Ε)  12,1%
  • ALPHA –  Porto Leone (Ε)  8,4%
  • STAR – Ελληνική ταινία – Καλώς ήλθε το δολάριο  8%
  • ANT1 – The roadshow (Ε)  6,8%
  • MEGA – Πενήντα πενήντα (Ε)  6,7%
  • ANT1 – Ελληνική ταινία – Η κόρη μου η σοσιαλίστρια  6,3%
  • OPEN – Grande League 4%
  • OPEN – Ελληνική ταινία – Ο Γιάννης που έγινε Τζώνης 3,4%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • STAR- Φαντάσματα – Πρεμιέρα 18%
  • MEGA – Στο παρά πέντε 13,9%
  • SKAI – The Voice 13,3%
  • STAR- Ελληνική ταινία – Καλώς ήλθε το δολάριο 8,9%
  • MEGA – Πενήντα πενήντα (Ε) 8%
  • ANT1 -Ελληνική ταινία – Η κόρη μου η σοσιαλίστρια 7,4%
  • ANT1 – The roadshow (Ε) 6,8%
  • ALPHA –  Porto Leone (Ε) 6,7%
  • OPEN – Grande League 3,4%
  • OPEN – Ελληνική ταινία – Ο Γιάννης που έγινε Τζώνης 2,3%

